Через два года зарплаты и пенсии в ДНР будут доведены до уровня Ростовской области

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:08:43+03:00

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- Цены на некоторые продукты – как в Москве, а получаем копейки, - говорит врач – терапевт Марина Смирнова.

В 2019 году власти говорили, что скоро будет повышение. И вот, 9 января, на официальном сайте Главы появилось конкретное разъяснение:

- Дал поручение Правительству ДНР довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации. Процесс должен быть завершен к 1 января 2022 года, - заявил Денис Пушилин. - .

Повышение будет производиться в три этапа: с 1 января 2021 года; с 1 июля 2021 года; с 1 января 2022 года. В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы – на 28%, а государственных служащих – на 18%.

- Также хочу отметить, что мы будем прилагать все усилия, чтобы довести зарплаты наших шахтеров и металлургов до сопоставимого уровня, - подчеркнул Глава ДНР.

Аналогичный процесс объявлен и в ЛНР.

- Мы боимся одного - что начнут подниматься тарифы, и все "съест" коммуналка, - говорит врач. - И все же искренне верим, что заслужили достойные зарплаты своим трудом. Это - без всякого пафоса. Кто работает здесь с 2014 года - меня поймет!

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ИСТОЧНИК KP.RU