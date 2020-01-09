2020-01-09T18:08:43+03:00
Общество

Через два года зарплаты и пенсии в ДНР будут доведены до уровня Ростовской области

Острый вопрос – уровень зарплат и пенсий в Республике
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
ФОТО: ВКонтактеФОТО: ВКонтакте
Изменить размер текста:

- Цены на некоторые продукты – как в Москве, а получаем копейки, - говорит врач – терапевт Марина Смирнова.

В 2019 году власти говорили, что скоро будет повышение. И вот, 9 января, на официальном сайте Главы появилось конкретное разъяснение:

- Дал поручение Правительству ДНР довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации. Процесс должен быть завершен к 1 января 2022 года, - заявил Денис Пушилин. - .

Повышение будет производиться в три этапа: с 1 января 2021 года; с 1 июля 2021 года; с 1 января 2022 года. В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы – на 28%, а государственных служащих – на 18%.

- Также хочу отметить, что мы будем прилагать все усилия, чтобы довести зарплаты наших шахтеров и металлургов до сопоставимого уровня, - подчеркнул Глава ДНР.

Аналогичный процесс объявлен и в ЛНР.

- Мы боимся одного - что начнут подниматься тарифы, и все "съест" коммуналка, - говорит врач. - И все же искренне верим, что заслужили достойные зарплаты своим трудом. Это - без всякого пафоса. Кто работает здесь с 2014 года - меня поймет!

Читайте также

На сколько в ДНР и ЛНР вырастут зарплаты и пенсии

Зарплаты работников бюджетной сферы и государственных служащих увеличатся на 35 процентов, а пенсии - на 25 процентов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С какого времени в ДНР детям запрещено гулять на улице без присмотра родителей
Через два года зарплаты и пенсии в ДНР будут доведены до уровня Ростовской области
В этом месяце пенсионеры ДНР получат на 500 рублей больше, чем украинские
«Хотели посмотреть как готов к пожару» - пьяные ВСУшники сожгли сослуживца
Обстановка в Донбассе: по Саханке, Горловке, Доломитному ВСУ выпустили пятнадцать боеприпасов
В 2022 году пенсии и зарплаты бюджетников в ЛНР будут как в Ростовской области
В Турции откроется представительство ДНР
Погода на день в Луганске: 9 января ожидается переменная облачность, слабый туман, гололед
Погода в Донецке на 9 января: ожидается пасмурная погода
«Работа, я тебя люблю»! Бортпроводником разбившегося в Иране «Боинга» работала Валерия Овчарук из Луганска
Спасет десятки тысяч жизней: в Мариуполе студентка медвуза изобрела дешевый метод выявления рака меланомы на ранней стадии
Под Мариуполем задержали 120 беглецов из 10-й бригады ВСУ
«Вышел на улицу погулять и не вернулся»: Полиция разыскала шестилетнего ребенка, который два дня не появлялся дома
600 миллионов на снаряды для обстрелов Донецка и Горловки отдали жители подконтрольной Киеву Донецкой области
Накануне встречи Путина с Меркель: на Украине снова заговорили о миротворцах, а в Донецке – против
В 2020 году у каждого абонента республиканского оператора «Феникс» появится персональный автоответчик
«Чтобы знать реальную статистику» На Украине хотят заново пересчитать всех переселенцев из республик Донбасса
«Оперировал бесплатно!» В Мариуполе нейрохирург спас от смерти собачку, раненную из травматического пистолета в позвоночник
Леонид Пасечник выразил соболезнования семьям погибших при крушении украинского «Боинга» в Иране