Что теперь будет делать налоговая в ДНР?

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-13T13:02:15+03:00

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Последнее время не было в ДНР предпринимателя, который бы не опасался налоговой в Республике. Наиболее частые жалобы – жмут налогами, лютуют проверками. Особенно побаивались руководителя ведомства Александра Тимофеева (Ташкента). Он был близок к Главе ДНР Александру Захарченко, погибшему в кафе "Сепар" 31 августа. Вместе они решали многие вопросы. В тот день, во время взрыва, тоже оказались вместе. Захарченко погиб, Тимофеев ранен. Сейчас он в России.

Теперь налоговая, которую возглавляет Евгений Лавренов, хочет быть «ближе к народу».

13 сентября ведомство анонсировало пересмотр налоговых пошлин, смягчена система предпринимателей.

Основные пункты опубликованы на сайте Министерства доходов и сборов под названием "Приоритетные направления деятельности Министерства доходов и сборов на ближайшие 6 месяцев".

Первым пунктом идет наболевшая проблема - анализ структуры формирования налоговых поступлений и их перераспределение.

Так же будут подготовлены предложения по изменениям в налоговое законодательство, которые позволят упростить ведение бизнеса и создать комфортную прозрачную конкурентную среду.

Это, собственно то, о чем мечтали предприниматели в 2014 году, когда выходили на митинги протеста.

В программе есть пункт и разработке регламента проведения налоговых проверок предприятий для уменьшения давления на них многочисленными налоговыми проверками.

Из важных вещей в программе отдельными пунктами стоят автоматизация выдачи таможенных документов и разрешений на экспортно-импортные операции, анализ предоставленных персонифицированных налоговых льгот. Вероятно, их отменят и разработают отраслевые налоговые послабления (прежде всего для сельскохозяйственных предприятий).

Отдельной строкой выделено создание горячей линии для борьбы с вымогательствами и коррупцией в налоговых и таможенных органах.