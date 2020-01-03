Мальчик – сирота дал объявление в газету и нашел маму

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:56:09+03:00

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Дончанка Светлана Клименко откликнулась на статью об усыновлении в ДНР «Ты за мной пришла, мама?» буквально моментально. Там говорилось о том, что в республике стали больше усыновлять детей, и в семьи берут и сирот постарше.

- Это хорошая новость, - говорит Светлана по телефону. – Я тоже восемь лет назад взяла одиннадцатилетнего Степу. Прочла в местной прессе необычное объявление: «Я ищу тебя, мама! Я уже взрослый, поэтому меня никто не берет. Мама ушла от нас с папой, когда мне было шесть лет. Отец запил и пропал без вести. До сих пор не известно - где он…Я буду хорошим, только заберите!»

Светлана говорит, что не раздумывая решила взять Степу.

- Муж был «за», своих детей мы иметь не могли. А вскоре супруг не пережил инфаркт. Со Степой мы остались вдвоем. Он – единственный мой лучик света. То объявление ему помогла дать воспитательница – не могла смотреть, как он стоит у окна и ждет, кто его заберет… Я считаю, что у нас можно больше рекламировать усыновление, сироты должны иметь шансы на то, чтобы иметь семью.

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ИСТОЧНИК KP.RU