Живут там, куда даже «скорые» боятся ехать! «Комсомолка» с читателями поздравили тысячу детей прифронтовых поселков Донбасса

Пару месяцев «Комсомолка» собирала деньги, чтобы поздравить детишек из «серых» и «красных» зон – там где постоянно идут обстрелы со стороны украинских вояк.

Как все начиналось

Это наша третья акция. Родилась она в нашей немного обезбашенной редакции спонтанно. Суть заключалась в том, что мы вместе с читателями ведем сбор средств, а потом выбираем прифронтовой поселок, где есть дети, и везем подарки малышам.

Известных людей, депутатов и разные общественные организации не привлекали целенаправленно. Только «Комсомолка» и читатели.

В первый раз читатели выбрали Саханку. Там в единственной школе учится 28 детей.

Наш редактор схватился за голову, когда посмотрел карту – до территории, где базируются украинские боевики, было рукой подать. Приказывал отменить затею, но мы поехали. Все подарки поместились в «Жигули» Юлии Саловской – отчаянной мамы трех маленьких девочек. Она – единственная, кто не побоялся туда поехать. Мужики отказались. Мы везли подарки по единственной дороге в Саханку, которая с занятых высот обстреливалась украинскими снайперами. Пели песни, чтобы не дрожать от страха. Позже Юля Саловская стала нашим автором, и, думаем, с «Комсомолкой» не расстанется.

На следующий год отправились в Гольмовский и Зайцево. Подарков было около сотни, а машину найти все так же сложно. Выручил дончанин Игорь с личным фургоном. Договаривались за оплату, но, прочувствовав атмосферу Зайцево, увидев детей из Гольмовской школы, денег не взял.

И вот, в этот раз, мы собрали денег аж на 1 000 подарков!

Мандарины стали сниться

Журналисты шутили, что акция приняла промышленные масштабы. Главный кабинет редакции напоминал фруктовую базу – все было заставлено ящиками с мандаринами, бананами, еще один кабинет – коробками с подарками. Тонна мандарин, тонна конфет, бананы для малышей из детсадов Гольмовского, ящики с пластилином и цветной бумагой.

Самой кропотливой работой оказалась фасовка мандарин. Никогда бы не подумали, что они так быстро портятся! Привлекли всех – брата Паши Ханарина – Игоря, брата Оли Гальской – Стаса, друзей братьев, жену Никиты Макаренкова – Лену.

Работали посменно. С 6.30 – утренний заход, после 18.00 и почти до комендантского часа – вечерний. Хотели рискнуть, и работать еще позже, но перед Новым годом патрули особенно лютовали, потому перспективу переночевать в райотделе исключили.

Не подумайте, никто не съел ни одной мандаринки – не хотелось. Хоть злопыхатели и предрекали, что скоро мы все покроемся аллергической сыпью. Этот неизменный атрибут Нового года стал нам сниться. А Паша Ханарин очень метко назвал тот кабинет «мандариновым чистилищем».

На помощь пришел читатель Станислав

Каждая наша акция – это не только подарки детворе. Она, как лакмусовая бумага, открывает сущность человека. Люди либо принимают пульс редакции, и понимают, что это их ритм, либо отворачиваются от нас навсегда.

Вот отказались двое разнорабочих за деньги помогать грузить нам подарки. Увидели гору коробок, сплюнули и исчезли. Хотя знали – для кого этот груз.

Работали как слаженная командаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Но каждый год встречаются люди, которые потрясают. В этот раз таким человеком оказался наш читатель Станислав. Бывший шахтер, а ныне пенсионер, он увидел объявление об акции, принес деньги и попросился помочь.

- Он так работал в первый день, когда разгружали, - что мог бы дать фору молодым! – рассказывает Павел Ханарин. – Думали сляжет, не придет на следующий день загружаться ехать в Гольмовский. Но Станислав пришел. Более того, попросился поехать с нами, чтобы помочь с разгрузкой.

Все три дня Станислав приходил к редакции ни свет, ни заря, чистил мандарины, сидя по–шахтерски, на корточках, осматривал буквально каждую, вздыхал, как быстро они портятся, загружал – разгружал, и еле живой поздно вечером уходил домой. Каждый день мы прощались с ним, и были уверены, что завтра не придет, выдохнется. Но все три дня он стоически выдержал поездки. Было видно, как тяжело ему далась «убитая» дорога в Гольмовский – укачало. Но Станислав и вида не подал! Разгружал, шутил.

Нашего Деда Мороза ребятишки полюбилиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вообще, его коммуникабельности и оптимизму можно позавидовать. Он буквально с лету сходился с людьми, рассказывал о своей жизни, о шахтерских буднях, как работал строителем за границей, как арестовали в Лиссабоне за просроченную визу…

- Вы для меня как глоток воздуха, - не переставал благодарить Станислав. – Я отказался от телевизора, читаю книги и «Комсомолку». Вот увидел объявление об акции, решил помочь и посмотреть на вас. Мне знакомый говорит – мол, за деньги пашешь? Я удалил его номер из телефона. А еще удивили водители, которые боялись вас возить в прошлые годы.

Увы, так получилось и сейчас.

Каска не понадобилась

26 декабря Горловская администрация прислала нам грузовичок для поездки в Гольмовский и Зайцево. Но туда не влезла и половина подарков. Не рассчитали, когда говорили о габаритах.

- Водитель испуганно кричал нам «Хватит носить! Успокойтесь уже!» - рассказывает Никита Макаренков. – Но что же мы, сдадимся? Пришлось искать еще машину.

Диспетчер, только узнав, куда мы едем, тут же отказывала. Макаренков продолжал упорно звонить. Нужно было торопиться – в школе ждали дети. Вот уже шестой год их не задерживают после уроков – во второй половине дня начинаются обстрелы. А мы застряли в Донецке…

Наконец один перевозчик с грузовой «Газелью» согласился.

- Поднимаю мешок Деда Мороза, где костюм лежит, а он тяжелый такой! – говорит Ольга Гальская – Смотрю, а там наша каска. Думаю, ладно, Дед Мороз (Никита) решил предстать в новом образе.

- Это для водителя! – на ходу объяснил Макаренков. – Чтобы не боялся!

Но Сергей оказался нашим человеком, каска ему не понадобилась.

Дети здесь крепкие

В Гольмовском было три школы, теперь одна. До войны тут жили почти 8 тысяч человек. Сейчас, наверное, нет и трети. Но учеников прилично - почти двести. Одну школу украинские вояки разбили, и сейчас здание законсервировали, другую закрыли – она в опасном районе.

- Ни дня тишины! – говорит местная жительница Елена. – Поселок живет только до 12 дня, потом люди сидят по домам. Вечером на улице можно встретить только бродячих собак. Работы нет. Доломитный завод закрыли еще до войны, и сейчас промзону утюжат регулярно.

Детки уж очень обрадовались сладким подаркамФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Люди в поселке работают в коммунальной сфере, двух садиках, школе. Многие уезжают на заработки в Россию. Раньше была работа на свиноферме. Она совсем рядом, но находится под контролем Украины. Люди тратили по два часа на дорогу туда. А потом соседнее Гладосово (два километра от Гольмовского) захватили украинские нацбаты. Путь на работу отрезали.

Слушая такие беспросветные рассказы, кажется, что и новогоднего настроения здесь тоже не увидишь. Но младшеклассники это предубеждение легко разрушили. Нарядные, веселые, они кричали, хватали нашего Деда Мороза, ахали от мандарин и подарка с конфетами, водили хоровод вокруг главной елки школы.

- Здесь и дети, и коллектив крепкие, - говорит директор школы Алексей Клунный. На должности он с 1 августа, до этого работал в школе на Никитовской колонии строгого режима, так что к трудностям привык. – К войне дети привыкли, но мы делаем все, чтобы детство запомнилось не только обстрелами. Праздники, соревнования, олимпиады – все это у нас есть.

Детки уж очень обрадовались сладким подаркамФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Действительно, в детской чехарде и смехе мы увидели только одну грустную девочку – семилетнюю Маргариту.

- Ты обстрелов боишься?

- Нет. И родители тоже не боятся, - шепеляво ответила девочка. – А вот сестра боится сильно.

Детки уж очень обрадовались сладким подаркамФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- А грустишь почему?

- Просто грущу, - сказала девочка, прижимая подарок.

Но когда Маргарита увидела учительницу, которая неожиданно нарядилась Снегурочкой и закружила хоровод, девочка заулыбалась.

- Это ваш Дед мороз нашу коллегу так вдохновил, - смеялись учителя.

Эмоции малышей - не передать словамиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Пахнет как в детстве»

В два детских садика поселка мы привезли в подарок и канцелярию.

- Как тепло, и пахнет, как в детстве! – улыбнулся Станислав.

Детки уж очень обрадовались сладким подаркамФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

И правда, таких уютных садиков еще в Донецке поискать нужно. В ясельках родители переживали, что малыши испугаются нашего Деда мороза, но зря. А в другом детском садике детки постарше вообще не хотели отпускать Никиту. Получился импровизированный утренник. Собрались не только мамы и папы, но и весь коллектив. Включили музыку, один папа даже пританцовывать начал.

- Вот когда забываешь, что война на улице, - сказал Станислав. – Но это же только подумать нужно – сколько труда вкладывается, чтоб дети были в тепле, накормлены, ухожены. Видно, как их тут любят и берегут.

Дошкольники обрадовались Деду МорозуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мы уже попрощались, но стишки Деду Морозу малыши рассказывали и в коридоре. Нужно было мчаться в Зайцево – уже темнело. Но Никита выслушал всех.

Крайний рубеж – поссовет

В Зайцево живет 80 детей – от грудничков до 14 лет. Школьники ездят учиться в соседнюю Никитовку. Приехали мы поздно, поэтому собирать их уже было опасно. В поссовете нас встретили только две девочки – дети сотрудниц.

Одна, увидев подарок – конфеты в коробке с нарисованной мышкой, почти расплакалась.

- Мы здесь не живем, а выживаем, - сказала председатель Ирина Дикун. – На улицу вечером не выйти, наши дети не гуляют, шестой год сидеть в погребах надоело. Но дети у нас рождаются, даже двойня – мальчик и девочка, недавно появилась.

Маленький Никита испугался Деда Мороза и расплакалсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Мы писали, что «скорые» отказываются сюда ездить. Так и продолжается?

- Да, доезжают только до поссовета. Как я с ними только не воевала! И за клятву Гиппократа напоминала не раз. Бесполезно. Но за поселковой администрацией - то люди тоже живут! Вывозим раненых, больных на своих машинах, дальше грузим на «скорую»

Наш Станислав не скрывал своего восхищения Ириной. О ней только читал в «Комсомолке». А теперь увидел:

- Настоящий полководец! Это ж надо, в такое трудное время возглавить поселок на передовой! А предыдущий председатель, который сбежал к укропам, как по мне, и вовсе не мужик!

В это время начался обстрел.

- Езжайте, ребята, - поторопила Ирина. – Сейчас тяжелым накрывать начнут. Каждый день так!

В детском саду получился настоящий утренникФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мы запрыгнули в машины, и, не сговариваясь, вспомнили письмо Деду Морозу от маленькой жительницы Зайцево – 8-летней Киры:

«Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Кира. Мне восемь лет. Живу в Зайцево. Дедушка Мороз, у нас тут стреляют. Купи себе бронежилет, чтоб тебя не убили, как папу Наташи. Я учусь хорошо, слушаюсь маму. Гулять боюсь, потому что мы с мамой попали под обстрел. Лежали на траве, я плакала и мама тоже. Сделай так, чтоб не было войны. Подари мне телефон-планшет. У всех моих друзей есть, а у меня с кнопками. И мальчики смеются. Говорят, что я бедная».

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Половину бюджета акции обеспечил центр медиапроектов «Звезда». Его руководитель Дарья Федько отозвалась сразу после того, как услышала, что помощь пойдет в детские сады и школы прифронтовых поселков.

Предприниматели из компании «Фазенда» бесплатно доставили нам фрукты из оптовой базы и еще вначале перебрали часть ящиков.

Материально и морально поддержал клуб предпринимателей «Деловой Донбасс».

Мы познакомились с нашими постоянными читателями со стажем почти полвека! Они тоже жертвовали деньги на акцию.

Филологический факультет Донецкого национального университета помог в день доставки. Студенты увидели, что журналистика – не только написание текстов.

Кондитерская фабрика «ДонКо» не только сделала приличную скидку на конфеты, но и доставила их к редакции.

Администрация Горловки и Министерство образования Республики оказали содействие в подготовке к проведению акции и предоставили списки учебных заведений.