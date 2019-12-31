Живут там, куда даже «скорые» боятся ехать! «Комсомолка» с читателями поздравили тысячу детей прифронтовых поселков Донбасса
Пару месяцев «Комсомолка» собирала деньги, чтобы поздравить детишек из «серых» и «красных» зон – там где постоянно идут обстрелы со стороны украинских вояк.
Как все начиналось
Это наша третья акция. Родилась она в нашей немного обезбашенной редакции спонтанно. Суть заключалась в том, что мы вместе с читателями ведем сбор средств, а потом выбираем прифронтовой поселок, где есть дети, и везем подарки малышам.
Известных людей, депутатов и разные общественные организации не привлекали целенаправленно. Только «Комсомолка» и читатели.
В первый раз читатели выбрали Саханку. Там в единственной школе учится 28 детей.
Наш редактор схватился за голову, когда посмотрел карту – до территории, где базируются украинские боевики, было рукой подать. Приказывал отменить затею, но мы поехали. Все подарки поместились в «Жигули» Юлии Саловской – отчаянной мамы трех маленьких девочек. Она – единственная, кто не побоялся туда поехать. Мужики отказались. Мы везли подарки по единственной дороге в Саханку, которая с занятых высот обстреливалась украинскими снайперами. Пели песни, чтобы не дрожать от страха. Позже Юля Саловская стала нашим автором, и, думаем, с «Комсомолкой» не расстанется.
На следующий год отправились в Гольмовский и Зайцево. Подарков было около сотни, а машину найти все так же сложно. Выручил дончанин Игорь с личным фургоном. Договаривались за оплату, но, прочувствовав атмосферу Зайцево, увидев детей из Гольмовской школы, денег не взял.
И вот, в этот раз, мы собрали денег аж на 1 000 подарков!
Мандарины стали сниться
Журналисты шутили, что акция приняла промышленные масштабы. Главный кабинет редакции напоминал фруктовую базу – все было заставлено ящиками с мандаринами, бананами, еще один кабинет – коробками с подарками. Тонна мандарин, тонна конфет, бананы для малышей из детсадов Гольмовского, ящики с пластилином и цветной бумагой.
Самой кропотливой работой оказалась фасовка мандарин. Никогда бы не подумали, что они так быстро портятся! Привлекли всех – брата Паши Ханарина – Игоря, брата Оли Гальской – Стаса, друзей братьев, жену Никиты Макаренкова – Лену.
"Мандариновое чистилище"Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Работали посменно. С 6.30 – утренний заход, после 18.00 и почти до комендантского часа – вечерний. Хотели рискнуть, и работать еще позже, но перед Новым годом патрули особенно лютовали, потому перспективу переночевать в райотделе исключили.
Не подумайте, никто не съел ни одной мандаринки – не хотелось. Хоть злопыхатели и предрекали, что скоро мы все покроемся аллергической сыпью. Этот неизменный атрибут Нового года стал нам сниться. А Паша Ханарин очень метко назвал тот кабинет «мандариновым чистилищем».
На помощь пришел читатель Станислав
Каждая наша акция – это не только подарки детворе. Она, как лакмусовая бумага, открывает сущность человека. Люди либо принимают пульс редакции, и понимают, что это их ритм, либо отворачиваются от нас навсегда.
Вот отказались двое разнорабочих за деньги помогать грузить нам подарки. Увидели гору коробок, сплюнули и исчезли. Хотя знали – для кого этот груз.
Работали как слаженная командаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Но каждый год встречаются люди, которые потрясают. В этот раз таким человеком оказался наш читатель Станислав. Бывший шахтер, а ныне пенсионер, он увидел объявление об акции, принес деньги и попросился помочь.
- Он так работал в первый день, когда разгружали, - что мог бы дать фору молодым! – рассказывает Павел Ханарин. – Думали сляжет, не придет на следующий день загружаться ехать в Гольмовский. Но Станислав пришел. Более того, попросился поехать с нами, чтобы помочь с разгрузкой.
Все три дня Станислав приходил к редакции ни свет, ни заря, чистил мандарины, сидя по–шахтерски, на корточках, осматривал буквально каждую, вздыхал, как быстро они портятся, загружал – разгружал, и еле живой поздно вечером уходил домой. Каждый день мы прощались с ним, и были уверены, что завтра не придет, выдохнется. Но все три дня он стоически выдержал поездки. Было видно, как тяжело ему далась «убитая» дорога в Гольмовский – укачало. Но Станислав и вида не подал! Разгружал, шутил.
Нашего Деда Мороза ребятишки полюбилиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Вообще, его коммуникабельности и оптимизму можно позавидовать. Он буквально с лету сходился с людьми, рассказывал о своей жизни, о шахтерских буднях, как работал строителем за границей, как арестовали в Лиссабоне за просроченную визу…
- Вы для меня как глоток воздуха, - не переставал благодарить Станислав. – Я отказался от телевизора, читаю книги и «Комсомолку». Вот увидел объявление об акции, решил помочь и посмотреть на вас. Мне знакомый говорит – мол, за деньги пашешь? Я удалил его номер из телефона. А еще удивили водители, которые боялись вас возить в прошлые годы.
Увы, так получилось и сейчас.
Каска не понадобилась
26 декабря Горловская администрация прислала нам грузовичок для поездки в Гольмовский и Зайцево. Но туда не влезла и половина подарков. Не рассчитали, когда говорили о габаритах.
- Водитель испуганно кричал нам «Хватит носить! Успокойтесь уже!» - рассказывает Никита Макаренков. – Но что же мы, сдадимся? Пришлось искать еще машину.
Диспетчер, только узнав, куда мы едем, тут же отказывала. Макаренков продолжал упорно звонить. Нужно было торопиться – в школе ждали дети. Вот уже шестой год их не задерживают после уроков – во второй половине дня начинаются обстрелы. А мы застряли в Донецке…
Настоящий сюрприз!Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Наконец один перевозчик с грузовой «Газелью» согласился.
- Поднимаю мешок Деда Мороза, где костюм лежит, а он тяжелый такой! – говорит Ольга Гальская – Смотрю, а там наша каска. Думаю, ладно, Дед Мороз (Никита) решил предстать в новом образе.
- Это для водителя! – на ходу объяснил Макаренков. – Чтобы не боялся!
Но Сергей оказался нашим человеком, каска ему не понадобилась.
Дети здесь крепкие
В Гольмовском было три школы, теперь одна. До войны тут жили почти 8 тысяч человек. Сейчас, наверное, нет и трети. Но учеников прилично - почти двести. Одну школу украинские вояки разбили, и сейчас здание законсервировали, другую закрыли – она в опасном районе.
- Ни дня тишины! – говорит местная жительница Елена. – Поселок живет только до 12 дня, потом люди сидят по домам. Вечером на улице можно встретить только бродячих собак. Работы нет. Доломитный завод закрыли еще до войны, и сейчас промзону утюжат регулярно.
Люди в поселке работают в коммунальной сфере, двух садиках, школе. Многие уезжают на заработки в Россию. Раньше была работа на свиноферме. Она совсем рядом, но находится под контролем Украины. Люди тратили по два часа на дорогу туда. А потом соседнее Гладосово (два километра от Гольмовского) захватили украинские нацбаты. Путь на работу отрезали.
Слушая такие беспросветные рассказы, кажется, что и новогоднего настроения здесь тоже не увидишь. Но младшеклассники это предубеждение легко разрушили. Нарядные, веселые, они кричали, хватали нашего Деда Мороза, ахали от мандарин и подарка с конфетами, водили хоровод вокруг главной елки школы.
- Здесь и дети, и коллектив крепкие, - говорит директор школы Алексей Клунный. На должности он с 1 августа, до этого работал в школе на Никитовской колонии строгого режима, так что к трудностям привык. – К войне дети привыкли, но мы делаем все, чтобы детство запомнилось не только обстрелами. Праздники, соревнования, олимпиады – все это у нас есть.
Действительно, в детской чехарде и смехе мы увидели только одну грустную девочку – семилетнюю Маргариту.
- Ты обстрелов боишься?
- Нет. И родители тоже не боятся, - шепеляво ответила девочка. – А вот сестра боится сильно.
- А грустишь почему?
- Просто грущу, - сказала девочка, прижимая подарок.
Но когда Маргарита увидела учительницу, которая неожиданно нарядилась Снегурочкой и закружила хоровод, девочка заулыбалась.
- Это ваш Дед мороз нашу коллегу так вдохновил, - смеялись учителя.
Эмоции малышей - не передать словамиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
«Пахнет как в детстве»
В два детских садика поселка мы привезли в подарок и канцелярию.
- Как тепло, и пахнет, как в детстве! – улыбнулся Станислав.
И правда, таких уютных садиков еще в Донецке поискать нужно. В ясельках родители переживали, что малыши испугаются нашего Деда мороза, но зря. А в другом детском садике детки постарше вообще не хотели отпускать Никиту. Получился импровизированный утренник. Собрались не только мамы и папы, но и весь коллектив. Включили музыку, один папа даже пританцовывать начал.
- Вот когда забываешь, что война на улице, - сказал Станислав. – Но это же только подумать нужно – сколько труда вкладывается, чтоб дети были в тепле, накормлены, ухожены. Видно, как их тут любят и берегут.
Дошкольники обрадовались Деду МорозуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Мы уже попрощались, но стишки Деду Морозу малыши рассказывали и в коридоре. Нужно было мчаться в Зайцево – уже темнело. Но Никита выслушал всех.
Крайний рубеж – поссовет
В Зайцево живет 80 детей – от грудничков до 14 лет. Школьники ездят учиться в соседнюю Никитовку. Приехали мы поздно, поэтому собирать их уже было опасно. В поссовете нас встретили только две девочки – дети сотрудниц.
Одна, увидев подарок – конфеты в коробке с нарисованной мышкой, почти расплакалась.
- Мы здесь не живем, а выживаем, - сказала председатель Ирина Дикун. – На улицу вечером не выйти, наши дети не гуляют, шестой год сидеть в погребах надоело. Но дети у нас рождаются, даже двойня – мальчик и девочка, недавно появилась.
Маленький Никита испугался Деда Мороза и расплакалсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
- Мы писали, что «скорые» отказываются сюда ездить. Так и продолжается?
- Да, доезжают только до поссовета. Как я с ними только не воевала! И за клятву Гиппократа напоминала не раз. Бесполезно. Но за поселковой администрацией - то люди тоже живут! Вывозим раненых, больных на своих машинах, дальше грузим на «скорую»
Наш Станислав не скрывал своего восхищения Ириной. О ней только читал в «Комсомолке». А теперь увидел:
- Настоящий полководец! Это ж надо, в такое трудное время возглавить поселок на передовой! А предыдущий председатель, который сбежал к укропам, как по мне, и вовсе не мужик!
В это время начался обстрел.
- Езжайте, ребята, - поторопила Ирина. – Сейчас тяжелым накрывать начнут. Каждый день так!
В детском саду получился настоящий утренникФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Мы запрыгнули в машины, и, не сговариваясь, вспомнили письмо Деду Морозу от маленькой жительницы Зайцево – 8-летней Киры:
«Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Кира. Мне восемь лет. Живу в Зайцево. Дедушка Мороз, у нас тут стреляют. Купи себе бронежилет, чтоб тебя не убили, как папу Наташи. Я учусь хорошо, слушаюсь маму. Гулять боюсь, потому что мы с мамой попали под обстрел. Лежали на траве, я плакала и мама тоже. Сделай так, чтоб не было войны. Подари мне телефон-планшет. У всех моих друзей есть, а у меня с кнопками. И мальчики смеются. Говорят, что я бедная».
ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Половину бюджета акции обеспечил центр медиапроектов «Звезда». Его руководитель Дарья Федько отозвалась сразу после того, как услышала, что помощь пойдет в детские сады и школы прифронтовых поселков.
Предприниматели из компании «Фазенда» бесплатно доставили нам фрукты из оптовой базы и еще вначале перебрали часть ящиков.
Материально и морально поддержал клуб предпринимателей «Деловой Донбасс».
Мы познакомились с нашими постоянными читателями со стажем почти полвека! Они тоже жертвовали деньги на акцию.
Филологический факультет Донецкого национального университета помог в день доставки. Студенты увидели, что журналистика – не только написание текстов.
Кондитерская фабрика «ДонКо» не только сделала приличную скидку на конфеты, но и доставила их к редакции.
Администрация Горловки и Министерство образования Республики оказали содействие в подготовке к проведению акции и предоставили списки учебных заведений.
ИСТОЧНИК KP.RU