2020-01-03T12:31:23+03:00
Политика

Дети не увидели «Щелкунчика»! В Макеевке горел театр юного зрителя

Из здания эвакуировали триста человек
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Из-за пожара в ТЮЗе Новогоднее представление для детей перенесли на 4 января. Фото: mincult.govdnr.ruИз-за пожара в ТЮЗе Новогоднее представление для детей перенесли на 4 января. Фото: mincult.govdnr.ru
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Днем 2 января в Донецком академическом театре юного зрителя, который расположен в Макеевке, срочно эвакуировали посетителей – в основном детей. В это время там шло Новогоднее представление у елки «Приключения хитрого кота и забавных мышат», а также премьера детского спектакля «Щелкунчик».

Пожар возник в электрощитовой в подвальном помещении. Загорелся регулятор мощности освещения сцены (диммер). Об этом сегодня рассказали в пресс-центре МЧС ДНР.

Работники театра быстро организовали эвакуацию юных зрителей и их родителей. Всего в тот момент в здании находилось около трехсот человек. Людей вывели на улицу еще до прибытия пожарных. Также к этому времени потушили возгорание. К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

4 января в ТЮЗе будут играть спектакль, перенесенный со 2 января из-за пожара. Вход будет только по билетам для зрителей, которые не смогли в этот день посмотреть «Щелкунчика».

А вот в Торезе 2 января на пожаре пострадал 41-летний мужчина, его госпитализировали в городскую больницу. По сообщению МЧС, горело подвальное помещение пятиэтажного жилого дома в квартале «Г».

Всего за минувшие сутки на территории ДНР было ликвидировано 11 пожаров: Донецк – 3, Макеевка – 3, Енакиево – 1, Харцызск – 2, Старобешево – 1, Торез – 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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