«Ты за мной пришла, мама?». В ДНР стали больше усыновлять сирот

Жители Республики с середины 2015 года усыновили около 300 детей-сирот. Об этом сообщили ДАН в Государственной службе по делам семьи и детей ДНР.

В ведомстве отметили, что люди проявляют высокую заинтересованность, чтобы взять сироту в семью.

— Всего в Республике усыновлено 297 детей, из них в течение 2019 года – 41 ребенок, - подчеркнули в пресс - службе.

Хорошая новость в том, что берут в семьи не только совсем крох. Но и детей постарше. Раньше тенденция была другой – старались усыновить буквально младенцев.

В прошлом году количество усыновлений детей в возрасте старше шести лет выросло по сравнению с 2018 года почти на 20 процента. Растет и количество детей с особыми потребностями, которые обрели семьи. В 2018 году не усыновили ни одного такого ребенка, а в ушедшем 2019 – двоих деток.

- Я считаю, что взять в семью сироту – не подвиг, - говорит дончанка Марина.- Сначала мы с мужем хотели взять младенца, приходили в детдом, прошли специальные курсы по усыновлению. Готовились тщательно, сделали отдельную детскую комнату, накупили вещей и игрушек. Усыновление – дело хлопотное, но это приятные хлопоты. А потом в детдоме увидели семилетнюю Катю. Крошка посмотрела на меня своими голубыми глазами. И просто спросила: «Ты за мной пришла, мама?». Как я могла оставить ее? Папа Кати попал в тюрьму, мама умерла. Сейчас она год как с нами, помогает мне по дому, старается учиться. Нам много пришлось побегать по врачам, девочка была слабенькой и отставала в развитии. Весь год лечились, но теперь все в порядке. И я счастлива, что стала мамой с первого ее взгляда!

.Кстати, первый ребенок в Республике усыновлен 19 июля 2015 года.

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