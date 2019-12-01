2020-01-01T10:54:07+03:00
Общество

Как дончане встретили новый 2020 год у главной елки Республики [фоторепортаж]

На площади Ленина жители ДНР желали друг другу мира, счастья и благополучия
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Как дончане встретили новый 2020 год у главной елки РеспубликиКак дончане встретили новый 2020 год у главной елки РеспубликиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Новый год 2020 в Донецке у главной елки Республики собрал тысячи жителей. Люди, решившие встретить его вне дома, запаслись шампанским и весело провели время на площади Ленина.

Как дончане встретили новый 2020 год у главной елки Республики Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как дончане встретили новый 2020 год у главной елки РеспубликиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

23-метровая елка горела огнями российского триколора, на сцене выступали местные творческие коллективы. Горожан развлекали Дед Мороз со Снегурочкой, которые прогуливались прямо по площади.

Как дончане встретили новый 2020 год у главной елки Республики Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как дончане встретили новый 2020 год у главной елки РеспубликиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Война слишком затянулась, - говорили дончане. – Хотелось бы, что новый год принес долгожданный мир и жизнь в Республике стала налаживаться.

Люди надеются на интеграцию с Россией и на прорыв во всех сферах.

Как дончане встретили новый 2020 год у главной елки Республики Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как дончане встретили новый 2020 год у главной елки РеспубликиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«Волшебство Нового года» - традиционная праздничная дискотека под открытым небом - длилась до часу ночи. Площадь снова соберет тысячи горожан уже на Рождество.

Как дончане встретили новый 2020 год у главной елки Республики Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как дончане встретили новый 2020 год у главной елки РеспубликиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ИСТОЧНИК KP.RU

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