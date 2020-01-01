Украинские военные обстреляли Донецк в новогоднюю ночь
Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики восемь снарядов и мин.
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Под огнем украинских силовиков оказались поселок шахты «Трудовская» и Спартак, - рассказали в СЦКК.
Противник применял минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
Напомним, что за минувшие сутки Украина четыре раза открывала огонь по Трудовским, Старомихайловке, Ясиноватой.
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ИСТОЧНИК KP.RU