Украинские военные обстреляли Донецк в новогоднюю ночь

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:23:28+03:00

Под огнем боевиков оказался запад и север столицы ДНР

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики восемь снарядов и мин.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем украинских силовиков оказались поселок шахты «Трудовская» и Спартак, - рассказали в СЦКК.

Противник применял минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, что за минувшие сутки Украина четыре раза открывала огонь по Трудовским, Старомихайловке, Ясиноватой.

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ИСТОЧНИК KP.RU