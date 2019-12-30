За минувшие сутки Украина четыре раза открывала огонь по Трудовским, Старомихайловке, Ясиноватой
Обмен пленными – это не повод прекращать обстрелы. За минувшие сутки вооруженные силы Украины четыре раза обстреляли города и поселки, находящиеся на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило четыре раза, – отметили в представительстве. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – две единицы.
Уточняется, что обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков шахты «Трудовская» и Старомихайловка, столичного аэропорта, города Ясиноватая.
При обстрелах применялись гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 миллиметров не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.
Напомним, что накануне армия Киева обстреляла территорию Республики три раза.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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