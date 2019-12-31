За год в ДНР родились больше девяти тысяч детей

СЕГОДНЯ 18:47 2019-12-31T18:47:04+03:00

Также в ведомстве сообщили, что больше всего детей родилось в Донецке, а именно в Кировском (676 ребенка) и Киевском (630 детей) районах. Фото: ptzgovorit.ru

С начала 2019 года республиканские ЗАГСы сделали 9 тысяч 300 записей о рождении

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Сегодня, 31 декабря, больше девяти тысяч детишек со всей Республики встретят свой первый в жизни Новый год. Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиций ДНР.

— Отдел записи актов гражданского состояния Департамента государственной регистрации Министерства юстиции ДНР сообщает, что за период с 1 января по 18 декабря 2019 года территориальными отделами ЗАГС Республики составлено 9 362 записи акта о рождении, из них 4 928 записей актов о рождении мальчиков и 4 434 – о рождении девочек, — говорится в сообщении.

Но рано в ведомстве начали подводить итоги уходящего года. Как сообщает министерство здравоохранения ДНР, на прошлой неделе население Республики увеличилось еще на 184 малышей. При этом девочек родилось больше.

А 17 декабря многодетная семья в Пролетарском районе Донецка обзавелась еще одним членом семьи. Это уже их седьмой ребенок.

Желаем каждому малышу а будущем году здоровья и активного роста, а родителям – мира и благополучия в семьях!

ИСТОЧНИК KP.RU