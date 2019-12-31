Освобожденного из украинского плена 85-летнего ученного Мехти Логунова пригласили на работу в луганский вуз

СЕГОДНЯ 19:32 2019-12-31T19:38:57+03:00

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 29 декабря 2019 года

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Ученного из Харькова Мехти Логунова, освобожденного из украинского плена на обмене 29 декабря, в луганской республиканской больнице навестили первый заместитель министра образования Ольга Долженко и ректор национального университета имени Даля Виктор Рябичев.

На этой встрече 85-летний ученный был приглашен на работу в луганский вуз.

- Как только вам здоровье позволит, помимо встреч, если вы захотите, то можно будет работать в университете или просто проводить встречи со студентами и преподавателями. И насчет проживания мы тоже этот вопрос вам решим, - обратилась Долженко к ученному.

Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся первый за два года крупный обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной. ДНР передала Киеву 51 человека. Вернула 61 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU