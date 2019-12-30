2019-12-30T14:36:16+03:00
Политика

Обмен пленными-2019: «Журналист Цаплиенко не написал ни слова из интервью со мной» - Мехти Логунов

Освобожденный вчера харьковский ученный рассказал о «честности» украинских журналистов
Ольга ГОРДО
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Мехти Логунов высказался об украинских журналистах после освобождения. Фото: https://novorosinform.org/Мехти Логунов высказался об украинских журналистах после освобождения. Фото: https://novorosinform.org/
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Освобожденный вчера из украинской тюрьмы 85-летний харьковский ученый Мехти Логунов рассказал, что украинские журналисты и СМИ распространяют ложную информацию. В данном случае речь идет об известном украинском журналисте Андрее Цаплиенко, который на всех углах кричит о своей честности и принципиальности.

- Есть такой урод Андрей Цаплиенко, который брал у меня интервью, как только меня взяли. Он ничего не сказал из того, что я говорил, - рассказал он в Луганской республиканской клинической больнице (ЛРКБ), куда были доставлены освобожденные.

- Говорите правду, правда, как гвозди в мешке, их не спрячешь, они все равно вылезают через мешковину, а эти (украинские СМИ) врут, - подчеркнул Логунов.

Мехти Логунов был арестован в августе 2017 года по обвинению в государственной измене, а в июле 2018 года он был приговорен к 12 годам заключения. В августе 2019 года Логунов обратился к международным правозащитным организациям, призвав обратить внимание на пытки и истязания, которым заключенных подвергают сотрудники украинских силовых структур.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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