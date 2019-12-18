2019-12-18T12:12:11+03:00
Политика

В Минске все подгруппы приступили к переговорам по мирному урегулированию в Донбассе

В это время Донбасс продолжает обстреливаться
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Если бы переговоры шли не в мирном Минске, а под обстрелами в Коминтерново, они бы давно завершились миром.Если бы переговоры шли не в мирном Минске, а под обстрелами в Коминтерново, они бы давно завершились миром.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Подгруппы по гуманитарным, экономическим, политическим вопросам и вопросам безопасности начали в Минске переговорный процесс по мирному урегулированию в Донбассе.

- Все профильные группы приступили к работе на минской площадке, — сообщили в МИД ДНР.

Переговоры проходят на фоне постоянных обстрелов республик по всей линии фронта. Утром отмечены обстрелы со стороны ВСУ на горловском направлении, в понедельник вечером противник применил 122-миллиметровую артиллерию на юге.

Ранее Ольга Кобцева призвала Украину не игнорировать договоренности, касающиеся обмена пленными по формуле "всех на всех", о чем договорилась 9 декабря "номандская четверка".

Остается гадать, принесет ли "очередной Минск" какие-то результаты. Сами же дончане настроены скептически.

- Изматывающая, абсолютно непонятная простым людям война. Почему наши не отвечают? Сколько это противостояние будет длиться? До последнего дончанина? Почему нас обстреливает Украина безнаказанно? Одни вопросы, ответов нет, - говорит жительница Трудовских Светлана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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