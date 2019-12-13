На улице мороз и ветер, а в донецком ботаническом саду зреют апельсины, грейпфруты и лимоны

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-13T13:14:17+03:00

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Урожая хоть и немного, но он уже полностью созрел и готов к сбору

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На улицах Донецка уже царит новогоднее настроение. Жители города готовятся к зимним праздникам и всё теплее укутываются в свои теплые куртки. Но есть в бетонных джунглях Донецка небольшой тропический островок, где независимо от времени года, всегда тепло и зелено.

В Донецком ботаническом саду среди зимы поспели апельсины, грейпфруты и лимоны. Об этом 12 декабря рассказала заведующая отделом тропических и субтропических растений ботанического сада Александра Николаева.

— В Донецком ботаническом саду созрели цитрусовые – апельсины, грейпфруты, разные сорта лимонов. Урожай в этом году небольшой. Как и у всех плодовых деревьев, у них также фиксируется цикличность – то есть, один год – большой урожай, следующий – не очень, — рассказала заведующая.

Выставлять на продажу урожай с деревьев сотрудники ботсада не спешат. Александра Николаева сказала, что они послужат частью зимней выставки. Чтобы на это небольшое чудо могли посмотреть школьники и детсадовцы во время своих каникул.

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ИСТОЧНИК KP.RU