На улице мороз и ветер, а в донецком ботаническом саду зреют апельсины, грейпфруты и лимоны
На улицах Донецка уже царит новогоднее настроение. Жители города готовятся к зимним праздникам и всё теплее укутываются в свои теплые куртки. Но есть в бетонных джунглях Донецка небольшой тропический островок, где независимо от времени года, всегда тепло и зелено.
В Донецком ботаническом саду среди зимы поспели апельсины, грейпфруты и лимоны. Об этом 12 декабря рассказала заведующая отделом тропических и субтропических растений ботанического сада Александра Николаева.
— В Донецком ботаническом саду созрели цитрусовые – апельсины, грейпфруты, разные сорта лимонов. Урожай в этом году небольшой. Как и у всех плодовых деревьев, у них также фиксируется цикличность – то есть, один год – большой урожай, следующий – не очень, — рассказала заведующая.
Выставлять на продажу урожай с деревьев сотрудники ботсада не спешат. Александра Николаева сказала, что они послужат частью зимней выставки. Чтобы на это небольшое чудо могли посмотреть школьники и детсадовцы во время своих каникул.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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