Новый год 2020 в Донецке: на главной елке Республики зажгут огни 23 декабря

12 Дек. 20:46 2019-12-12T21:07:31+03:00

Из года в год главная елка столицы ДНР становится все краше Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На новый год 2020 в Донецке состоятся праздничный концерт, дискотека и театрализованное шоу

Изменить размер текста: A A

Новый год 2020 в Донецке не за горами. На площади имени Ленина полным ходом идет монтаж главной елки столицы. 23-метровую новогоднюю красавицу украсит иллюминация в цветах российского триколора. Об этом рассказали в администрации города Донецка.

Главную елку торжественно откроют 23 декабря. На площади Ленина проведут праздничный концерт, дискотеку и театрализованное шоу. Ну, и конечно, – зажгут елочные огни.

- В театрализованном представлении «Новогодние приключения в Простоквашино» зрителей порадуют Дед Мороз со Снегурочкой и творческие коллективы учреждений культуры города, - сообщили организаторы.

Праздник на площади начнется в 15:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будем праздновать Новый Год 2020 в Донецке

Подготовлена целая программа интересных мероприятий (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU