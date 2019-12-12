Новый год 2020 в Донецке: на главной елке Республики зажгут огни 23 декабря
Новый год 2020 в Донецке не за горами. На площади имени Ленина полным ходом идет монтаж главной елки столицы. 23-метровую новогоднюю красавицу украсит иллюминация в цветах российского триколора. Об этом рассказали в администрации города Донецка.
Главную елку торжественно откроют 23 декабря. На площади Ленина проведут праздничный концерт, дискотеку и театрализованное шоу. Ну, и конечно, – зажгут елочные огни.
- В театрализованном представлении «Новогодние приключения в Простоквашино» зрителей порадуют Дед Мороз со Снегурочкой и творческие коллективы учреждений культуры города, - сообщили организаторы.
Праздник на площади начнется в 15:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU