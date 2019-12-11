2019-12-11T09:54:32+03:00
Общество

Новый Год 2020 в Донецке: Главную ёлку откроют 23 декабря

Когда откроют главную елку и как будем праздновать Новый Год 2020 в Донецке рассказали в администрации города
Ольга ГОРДО
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До самого нового года на площади будут проходить народные гуляньяДо самого нового года на площади будут проходить народные гуляньяФото: Ольга ЖУКОВА
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Новый год 2020 в Донецке начнется с открытия главной ёлки столицы. Праздник, посвященный открытию елки, состоится 23 декабря в 17:00 на площади Ленина. Об этом сообщили в администрации Донецка.

Но перед открытием в этот день подготовлена целая программа интересных мероприятий:

15:00-17:00 «Новогодние приключения в Простоквашино» – театрализованная концертная программа с участием творческих коллективов города, Деда Мороза и Снегурочки.

Программа новогодних праздников на площади Ленина. Фото: пресс-служба городской администрации

Программа новогодних праздников на площади Ленина. Фото: пресс-служба городской администрации

«Новогодний бульвар» – ярмарка новогодних украшений и оригинальных подарков ручной работы, свежие кондитерские изделия и ароматная выпечка.

«Русский самовар» – угощение бесплатным чаем.

«Арт-елка» и «Арт-игрушка» – городской конкурс.

17:00-17:15 Торжественная церемония зажжения Главной елки ДНР.

17:15-18:30 «Новогодний серпантин» – концертная программа.

18:30-20:00 «Золотой хит» – праздничная дискотека.

НОВОГОДНИЕ ГУЛЯНИЯ 24-28 декабря

11:00-15:00 «Новогодние сказки» – театрализованные конкурсно-развлекательные программы для детей.

15:00-20:00 «Музыкальная феерия» (звучит фоновая праздничная новогодняя музыка).

29 декабря 14:00-18:00 «Новогодние забавы» конкурсно-развлекательная программа для детей.

18:00-20:00 «Музыкальная феерия» (звучит фоновая праздничная новогодняя музыка).

31 декабря 20:00-01:00 «Волшебство Нового года» – традиционная праздничная дискотека под открытым небом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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