Место в Донецке, где всегда лето: Ботанический сад похвастался цветением своего тропического сада

26 Нояб. 23:41 2019-11-26T23:41:41+03:00

17 ноября на день студента в тропиках ботанического сада проводили вечерние экскурсии. Фото: lifedon.com.ua

Суровая зима Донецка и тропики ботанического сада отделены друг от друга всего лишь стеклянным куполом и билетом на экскурсию [видео]

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На днях сотрудники ботанического сада в Донецке решили похвастаться своим вечным летом. Поэтому загрузили в социальные сети видео с видами своих тропических лесов.

Пока в Донецке бушует штормовой ветер и мороз, в ботаническом саду продолжают цвести редкие экзотические растения. И все они себя вполне уютно чувствуют под стеклянным куполом здания.

Отделяют жаркие тропики ботанического сада и суровую зиму Донецка только один билет. Для взрослых он стоит 50 рублей, для школьников с 1 по 4 класс – 30 рублей, а для дошкольников – вход свободный.

— Ботанический сад приглашает на экскурсии и прогулки. Что можно посетить: тематические экскурсии по территории, в мир тропиков и субтропиков (оранжерейный комплекс), оранжерею кактусов, парковую зону и обзорную экскурсию по территории, — пишут на официальном сайте ботанического сада.

Кроме того, в саду часто проводят тематические экскурсии и выставки. По многочисленным просьбам в ботаническом саду продлили выставку фиалок. Она будет работать до 1 декабря.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/745897" frameborder="0"></iframe> Тропики ботанического сада Донецка.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU