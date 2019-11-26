Место в Донецке, где всегда лето: Ботанический сад похвастался цветением своего тропического сада
На днях сотрудники ботанического сада в Донецке решили похвастаться своим вечным летом. Поэтому загрузили в социальные сети видео с видами своих тропических лесов.
Пока в Донецке бушует штормовой ветер и мороз, в ботаническом саду продолжают цвести редкие экзотические растения. И все они себя вполне уютно чувствуют под стеклянным куполом здания.
Отделяют жаркие тропики ботанического сада и суровую зиму Донецка только один билет. Для взрослых он стоит 50 рублей, для школьников с 1 по 4 класс – 30 рублей, а для дошкольников – вход свободный.
— Ботанический сад приглашает на экскурсии и прогулки. Что можно посетить: тематические экскурсии по территории, в мир тропиков и субтропиков (оранжерейный комплекс), оранжерею кактусов, парковую зону и обзорную экскурсию по территории, — пишут на официальном сайте ботанического сада.
Кроме того, в саду часто проводят тематические экскурсии и выставки. По многочисленным просьбам в ботаническом саду продлили выставку фиалок. Она будет работать до 1 декабря.
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Тропики ботанического сада Донецка.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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