2019-11-24T13:22:29+03:00
Общество

Почему так штормит Донецк ветрами?

С понедельника ветер немного стихнет, но придет дождь и снег
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Уже пять дней столицу ДНР буквально штормит ветрамиУже пять дней столицу ДНР буквально штормит ветрамиФото: Юрий СОБОЛЕВ
Изменить размер текста:

Уже пять дней, как Донецк и Приазовье буквально штормит от сильного восточного ветра. Буквально 15 – 20 метров в секунду.

- Выхожу на улицу только, чтобы продукты купить, - говорит жительница Киевского района Донецка Татьяна Исаенко. – Даже собаки, которых я прикармливала, куда – то спрятались!

Но на официальных сайтах погоды таких порывов ветра не показывают. Там буквально 5 метров в секунду!

Почему так и сколько еще будут такие ветра, «КП» поинтересовалась у метеоролога Виктора Петренко.

- Расчет погоды, который вы видите на сайтах, сделан с помощью математической модели. Она рассчитывается в дата – центрах. На месте, где вы находитесь, прогноз является вероятностным. И фактический, который вы чувствуете лицом, от расчетного может сильно отличаться. В Донецке ветер сильнее, чем по прогнозу интернет – сайтов. Особенно сильно это отличается на возвышенных участках. В такое время нужно быть осторожными людям с болезнями сердечно – сосудистой системы, и пожилым. Этой зимой возможен сильный гололед, поэтому пожилым людям, учитывая хрупкость суставов. нужно быть очень аккуратными.

Кстати, по прогнозу синоптиков, на неделе ветер сменится на северный, и нас ждет дождь и снег.

«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию

Уже третий год подряд мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Им бы понедельники взять и отменить! В СК рассказали о самом опасном дне для посещения врача
Александр Бастрыкин подчеркнул, что чаще всего именно в этот "коварный" день возбуждались дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неоказании помощи больному
Новости 24
Украинские националисты готовят диверсию на «Азовстали»
Новогодняя акция: фирменный календарь в подарок для читателей, подписавшихся на «Комсомольскую правду»
Как читателям «Комсомолки» сэкономить на покупке любимой газеты
На пожаре в Донецке погибла 67-летняя женщина
Генерал Наев поделился с НАТО как за сутки выйти на российскую границу в Донбассе
5 декабря «Комсомолка» проведет день подписчика на главпочтамте
Стало известно, что Донецк расстреляли из тяжелых минометов боевики 56-й украинской бригады
«Русский реактор» в Донецке: Денис Пушилин вместе с «Хирургом» смотрели фильм, снятый «Ночными волками»
Из-за больших очередей в ЛНР продлили регистрацию автомобилей до 31 марта
Погода на день в Луганске: 24 ноября с утра мороз, а днем уже до +2 градусов
Погода на день в Донецке: 24 ноября сохранятся мороз и ветер, температура – не более +2 градусов
На Украине сотни миллионов кинут на то, чтобы промывать мозги дончанам
Депортировать дончан пока передумали?
"Макеевские школьники снова отличились": Ребята со своим классным учителем помогли по хозяйству ветерану Великой Отечественной войны
Перевозить товары между Республиками станет проще
Беби-бум! За 2019 год население в Республике пополнилось почти на 9 тысяч маленьких граждан