Почему так штормит Донецк ветрами?

Уже пять дней, как Донецк и Приазовье буквально штормит от сильного восточного ветра. Буквально 15 – 20 метров в секунду.

- Выхожу на улицу только, чтобы продукты купить, - говорит жительница Киевского района Донецка Татьяна Исаенко. – Даже собаки, которых я прикармливала, куда – то спрятались!

Но на официальных сайтах погоды таких порывов ветра не показывают. Там буквально 5 метров в секунду!

Почему так и сколько еще будут такие ветра, «КП» поинтересовалась у метеоролога Виктора Петренко.

- Расчет погоды, который вы видите на сайтах, сделан с помощью математической модели. Она рассчитывается в дата – центрах. На месте, где вы находитесь, прогноз является вероятностным. И фактический, который вы чувствуете лицом, от расчетного может сильно отличаться. В Донецке ветер сильнее, чем по прогнозу интернет – сайтов. Особенно сильно это отличается на возвышенных участках. В такое время нужно быть осторожными людям с болезнями сердечно – сосудистой системы, и пожилым. Этой зимой возможен сильный гололед, поэтому пожилым людям, учитывая хрупкость суставов. нужно быть очень аккуратными.

Кстати, по прогнозу синоптиков, на неделе ветер сменится на северный, и нас ждет дождь и снег.

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