Переговорщик от ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева: Надеемся, что дата обмена и списки будут согласованы 18 декабря

СЕГОДНЯ 18:12 2019-12-11T18:12:48+03:00

В этот день пройдет заседание гуманитарной Контактной группы

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Представитель Луганской Народной Республики на переговорах Контактной группы в Минске Ольга Кобцева выразила надежду, что дата обмена пленными и списки удерживаемых лиц будут согласованы на предстоящей встрече в Минске 18 декабря.

- Мы рассчитываем, что на данном заседании будет все-таки согласована дата обмена и будут согласованы списки людей, которые будут участвовать в обмене, а сама встреча покажет результат, - сказала Кобцева.

Переговорщик от ЛНР отметила, что на данный момент окончательных списков удерживаемых лиц для обмена нет. Киев до сих пор не подтвердил нахождение на территории страны людей, запрошенных Республикой

- Списки на обмен – в процессе, они в работе, - подчеркнула Кобцева.

Тем временем республики Донбасса надеются, что украинская сторона не будет саботировать процесс обмена, и он состоится, как и было обговорено на саммите «нормандской четверки» в Париже, до конца текущего года. Больше всего обмена пленными ждут родственники людей, которые находятся в украинских застенках.

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ИСТОЧНИК KP.RU