Жители Донбасса: Больших надежд на встречу «нормандской четверки» в Париже не возлагали

За встречей «нормандской четверки» в Республиках следили почти из каждой квартиры. Телевизоры у многих людей не выключались до начала третьего ночи, жители отслеживали и сайты в надежде найти хоть что-то об итогах встречи.

- Больше всего я ждала, что договорятся об обмене пленными по формуле «всех на всех». Других надежд не возлагала. Больше четырех часов телевизор смотрела в ожидании, сердечные капала и думала о том, как он там, кровинушка моя, уже больше пяти лет в застенках сидит, - еле сдерживая слезы говорит «Комсомолке» Галина - мама пленного, который с нетерпением ждёт обмена. - Надеюсь, что он состоится, как и пообещали, до конца декабря. Очень надеюсь. А если и этот лучик погаснет, не знаю, что и делать буду.

Поскольку после предыдущих встреч – особых результатов по урегулированию конфликта достигнуто не было, у некоторых жителей Республики присутствовало мнение, что эта встреча была ради встречи.

- Больших надежд на встречу «нормандской четверки» в Париже не возлагали, - говорит шахтер из Макеевки Анатолий Норкин. - Опять же взять того же Зеленского. Читал, что он на двухсторонней встрече с Путиным уважительно относился к Владимиру Владимировичу, а во время пресс-конференции несколько раз украинский президент проявил «брезгливое отношение» к российскому лидеру, играя лицом перед делегацией незалежной. Это было очень заметно и неприятно.

Однако большинство надеялись, что встреча президентов России, Франции, Украины и канцлера Германии принесет положительный результат.

- Было ожидание, что «бац» и Зеленский с Путиным делают заявление: Донбасс сам решит с кем жить и как жить. Надеялся, что война прекратится. Но это все мечтания, - рассказывает житель Гольмовского Михаил Викторович. - Считаю весьма резонным решением – установить круглосуточный контроль за линией разграничения. Может быть уже тогда Украина постесняется открывать огонь на камеры иностранных наблюдателей. А то что ни ночь, то обстрелы мирных поселков. Люди продолжают страдать.

Действительно, украинская сторона не оставляла попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе даже накануне встречи лидеров стран в Париже. 9 декабря украинские военные обстреляли Старомихайловку. Огонь велся из 82-миллиметровых минометов. Повреждения получили девять домов. Стреляли и по Горловскому направлению. Всего за сутки выпустили больше 50 снарядов по всей Республике.

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