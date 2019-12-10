Итоги саммита «нормандского формата»: в ЛНР считают, что без диалога Киева с Донбассом нельзя решить конфликт
Президент России Владимир Путин на саммите «нормандского формата» в Париже был единственным из четверки руководителей, кто отметил на пресс-конференции необходимость прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса. Глава РФ подчеркнул, что ни один конфликт в мире не был решен без диалога противоборствующих сторон.
- Самое важное! Нужен прямой диалог! – откликнулся в своем Telegram-канале на итоги саммита Родион Мирошник, который представляет ЛНР в политической подгруппе в Контактной группе в Минске.
Впрочем, пока украинские власти продолжают заявлять, что не сядут за стол официальных переговоров с Луганском и Донецком. Мол, в этом нет необходимости. Ведь, по мнению Киева, руководители республик Донбасса являются «марионетками Кремля».
- С тем же успехом в ДНР и ЛНР могут сказать, что в Киеве сидят «марионетки США» - это, кстати, недалеко от действительности, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - И потребовать прямого диалога с Америкой. Ведь в Вашингтоне очень хотят поучаствовать в урегулировании конфликта в Донбассе, который сами же и затеяли. Кто забыл – вспомните, какие указания вице-президент США Байден в 2014 году давал украинскому руководству.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Участники саммита в Париже выступили за внесение изменений в Конституцию Украины
По итогам переговоров лидеры «нормандского формата» приняли совместное коммюнике (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU