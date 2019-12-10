Итоги саммита «нормандского формата»: в ЛНР считают, что без диалога Киева с Донбассом нельзя решить конфликт

СЕГОДНЯ 03:42 2019-12-10T03:42:27+03:00

Об этом заявил представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник

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Президент России Владимир Путин на саммите «нормандского формата» в Париже был единственным из четверки руководителей, кто отметил на пресс-конференции необходимость прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса. Глава РФ подчеркнул, что ни один конфликт в мире не был решен без диалога противоборствующих сторон.

- Самое важное! Нужен прямой диалог! – откликнулся в своем Telegram-канале на итоги саммита Родион Мирошник, который представляет ЛНР в политической подгруппе в Контактной группе в Минске.

Впрочем, пока украинские власти продолжают заявлять, что не сядут за стол официальных переговоров с Луганском и Донецком. Мол, в этом нет необходимости. Ведь, по мнению Киева, руководители республик Донбасса являются «марионетками Кремля».

- С тем же успехом в ДНР и ЛНР могут сказать, что в Киеве сидят «марионетки США» - это, кстати, недалеко от действительности, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - И потребовать прямого диалога с Америкой. Ведь в Вашингтоне очень хотят поучаствовать в урегулировании конфликта в Донбассе, который сами же и затеяли. Кто забыл – вспомните, какие указания вице-президент США Байден в 2014 году давал украинскому руководству.

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ИСТОЧНИК KP.RU