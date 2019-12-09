2019-12-09T21:14:53+03:00
Политика

В Донецке обсуждают "нормандскую встречу" в Париже

Жители окраин не увидели результатов от Минских договоренностей, не ожидают чуда и сейчас
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Лидеры четырех стран впервые встретились за три года. ФОТО: kremlin.ruЛидеры четырех стран впервые встретились за три года. ФОТО: kremlin.ru
Изменить размер текста:

9 декабря началась встреча лидеров четырех государств - участников встречи "нормандского формата".

- Я не жду от встречи ничего эффективного, - говорит учительница младших классов из поселка близ Песок Марина Петровская. - Знаете, сколько длилось самое долгое перемирие, которое выносилось в Минске? Минут 50. Я это на себе ощущаю, уже замучилась сидеть в коридоре. Сейчас стрелять стали немного меньше. Мой прогноз - конфликт законсервируют.

А вот среди предпринимателей настроения более оптимистичные:

- У донецкого региона большой потенциал, не только в угле, но и в черноземах. Надеюсь, у нас будет возможность показать себя. развиваться. Нам бы хоть возможность нормально передвигаться дали, а не тратить столько времени на дорогу в Ростов, - говорит частный перевозчик Александр Кравченко.

Как только первые появились кадры из парижа. дончане тут же начали обсуждать поведение президентов.

- Зеленский очень волнуется, - говорит психолог Виктор Смирненко. - Хотел сесть не туда, тут же потянулся к стакану с водой. Опыт КВН, безусловно, дал налет часов в стрессоустойчивости, но тут лидер незалежной он явно не блистает.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:

Перед "нормандским форматом" в украинских политиков полетели яйца

Что за дипломатия всмятку? (Подробнее...)

Накануне встречи «нормандской четверки» украинские военные выпустили по Горловке 15 мин

В минувшие сутки ВСУ также обстреливали южные окраины Донецка (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый год-2020: в Донецке сосны будут стоить от 280 рублей, а в Луганске – от четырехсот
Команда из Донецка прошла в финал телевизионной лиги КВН в Минске
Киев оставил родину Иосифа Кобзона без денег на ремонт детских садов
Новый год в Луганске – 2020: когда будет открытие главной елки
В расстрелянной ВСУ из минометов и пушек Старомихайловке под Донецком повреждено шесть домов
Правозащитники предупредили жителей Донбасса, какие у них могут возникнуть проблемы с деньгами на пунктах пропуска
125 тысяч жителей республик Донбасса получили российские паспорта
За неделю в Луганске родились три двойни
В Донецке водитель оставил машину, чтобы помочь упавшей на остановке бабушке
В ДНР приговорили украинского шпиона Ставцева к 14 годам колонии строгого режима
Миссия ОБСЕ: на минах в Донбассе за неполных два года погибли 34 мирных жителя
В Луганске пропал 9-летний ребенок в красной курточке
Накануне встречи «нормандской четверки» украинские военные выпустили по Горловке 15 мин
Подросток напрыгался на крыше чужой машины на 40 часов общественных работ
«Нормандский формат»: решение о судьбе Донбасса сообщат в Париже вечером - после 20 часов
Погода на день в Луганске: 9 декабря до 5 градусов тепла, утром туман и гололед
Погода на день в Донецке: 9 декабря будет пасмурно, с утра - туман, до 6 градусов тепла
БТРы и БМП размещены украинскими боевиками вблизи жилых домов поселка Золотое