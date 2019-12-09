В Донецке обсуждают "нормандскую встречу" в Париже

СЕГОДНЯ 21:13 2019-12-09T21:14:53+03:00

Жители окраин не увидели результатов от Минских договоренностей, не ожидают чуда и сейчас

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9 декабря началась встреча лидеров четырех государств - участников встречи "нормандского формата".

- Я не жду от встречи ничего эффективного, - говорит учительница младших классов из поселка близ Песок Марина Петровская. - Знаете, сколько длилось самое долгое перемирие, которое выносилось в Минске? Минут 50. Я это на себе ощущаю, уже замучилась сидеть в коридоре. Сейчас стрелять стали немного меньше. Мой прогноз - конфликт законсервируют.

А вот среди предпринимателей настроения более оптимистичные:

- У донецкого региона большой потенциал, не только в угле, но и в черноземах. Надеюсь, у нас будет возможность показать себя. развиваться. Нам бы хоть возможность нормально передвигаться дали, а не тратить столько времени на дорогу в Ростов, - говорит частный перевозчик Александр Кравченко.

Как только первые появились кадры из парижа. дончане тут же начали обсуждать поведение президентов.

- Зеленский очень волнуется, - говорит психолог Виктор Смирненко. - Хотел сесть не туда, тут же потянулся к стакану с водой. Опыт КВН, безусловно, дал налет часов в стрессоустойчивости, но тут лидер незалежной он явно не блистает.

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ИСТОЧНИК KP.RU