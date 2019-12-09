Накануне встречи «нормандской четверки» украинские военные выпустили по Горловке 15 мин
В воскресенье, 8 декабря, украинские военные сосредоточили огонь на горловских поселках шахты имени Изотова, Гольмовский и Зайцево. Стреляли из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Только мин по многострадальному городу было выпущено 15 штук. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Об этом сегодня рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Также в минувший день ВСУ обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия поселок Александровка, который расположен на южной окраине Донецка. А всего украинские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 47 боеприпасов.
Это в два раза меньше, чем в субботу. Но жителям прифронтовых районов Республики от этого не легче.
Напомним, что сегодня в Париже лидеры стран «нормандской четверки» будут решать проблему мира в Донбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU