Накануне встречи «нормандской четверки» украинские военные выпустили по Горловке 15 мин

СЕГОДНЯ 10:12 2019-12-09T10:12:11+03:00

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В воскресенье, 8 декабря, украинские военные сосредоточили огонь на горловских поселках шахты имени Изотова, Гольмовский и Зайцево. Стреляли из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Только мин по многострадальному городу было выпущено 15 штук. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Об этом сегодня рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Также в минувший день ВСУ обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия поселок Александровка, который расположен на южной окраине Донецка. А всего украинские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 47 боеприпасов.

Это в два раза меньше, чем в субботу. Но жителям прифронтовых районов Республики от этого не легче.

Напомним, что сегодня в Париже лидеры стран «нормандской четверки» будут решать проблему мира в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU