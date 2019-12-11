Денис Пушилин сделал экстренное заявление в ответ на фальсификацию Зеленского

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-11T17:13:39+03:00

Глава Донецкой Народной Республики заявил, что наша сторона в очередной раз убедилась в том, что представители Киева пытаются уйти от ответственности [видео]

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Сегодня стало известно о том, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского сфальсифицировали текст коммюнике «нормандской четверки». Снова незалежная пытается перекрутить все на свой лад. Казалось бы – что тут перекручивать? Ведь все задокументировано представителями не одной страны, да и на сайте Елисейского дворца есть верный текст. Но нет. Умудрились.

Глава Донецкой Народной Республики тут же заявил, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения «нормандской четверки» не могут быть реализованы, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике «нормандской четверки».

Спустя некоторое время администрация Зеленского исправилась. Но не до конца. Изменили лишь текст коммюнике на русском и украинском языках. На английском фальсификация осталась.

– Что касается англоязычной версии, то там до сих пор содержится именно сфальсифицированный текст в надежде, что никто не заметит? Или опять из–за бардака? Можно было бы принять это за рассеянность слуг офиса президента, но коммюнике для четырех государств согласовывалось именно на английском языке, данная фальсификация является недопустимой! Могу предложить им ознакомиться с коммюнике на английском языке, опубликованном на сайте Елисейского дворца, – отреагировал Денис Пушилин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/749151" frameborder="0"></iframe> Заявление Дениса Пушилина в ответ на фальсификацию Зеленского.

Глава государства еще раз объяснил, что пока на всех версиях официального сайта украинского президента не появится согласованный лидерами правильный текст, Республика не будет выполнять решения саммита.

– Вначале украинская власть должна устранить все последствия своего мошенничества, – подытожил Денис Владимирович.

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ИСТОЧНИК KP.RU