Увидел ли Донбасс лучик мира? 11 мнений о встрече «нормандской четверки»

Что показала встреча «нормандской четверки» в Париже? Оправдала ли она ожидания? Что последует за этой встречей? Приводим мнения людей, имеющих непосредственное отношение к Донбассу и волнующихся за его судьбу.

Грэм Филлипс – независимый журналист:

– Многое мы уже слышали, но есть и новое – естественно, то, что Аваков сказал, что Путин отказывается отдавать контроль над границами Киеву. Конечно, в своем старом репертуаре Зеленский сказал, что «Крым и Донбасс – это Украина» – это уже не серьезно и никому не интересно, так же как и его речь о «выборах в Донбассе, которые будет контролировать Украина». Посмотрим на конкретную разницу между достигнутыми в Нормандии договоренностями и воплощением их в Донбассе. Был прогресс по поводу разведение сил, это правда. Но, конечно, настоящий прорыв будет, когда вместо «буферной зоны» будут нормальные границы, никаких санкций, нормальная жизнь и вообще, когда закончится война и прекратятся обстрелы. Посмотрим, когда это случится и, конечно, надеемся на что–то хорошее.

За ходом переговоров пристально следили все, кому не безразлична судьба Донбасса. В том числе и друг Республик – британский журналист Грэм Филлипс. Фото: Личный Архив Грэма Филлипса

Кирилл Черкашин – донецкий политолог:

– Я думаю, представление о том, что Зеленский и украинские радикалы (фактически, неонацисты) – это принципиально разные силы и явления, является ошибочным. Между ними есть тактические, но не стратегические противоречия. Да и нет уже той существенной разницы между украинскими националистическими батальонами и Вооружёнными силами Украины. Вчерашняя встреча в нормандском формате чётко показала: и новое руководство Украины не собирается проводить конституционную реформу, в частности закрепляющую статус Донбасса. На итоговой пресс–конференции, когда о необходимости конституционной реформы говорил президент России, президент Зеленский буквально смеялся (это можно разглядеть на видеозаписи). Украина не пойдёт на этот компромисс, который, кстати, чётко прописан в Минских соглашениях и является ключевой их составляющей.

Вячеслав Дьяков – военнослужащий Республики:

– Как житель Донбасса, участник Ополчения – я вижу только один маленький плюс в этой встрече - договорились добавить зоны разведения. По идее, меньше ребят погибнет. Как участник Референдума – я ничего хорошего не вижу. Пока ничего.

Елена Лаврова – жительница Горловки:

– Саммит не оправдал мои надежды. А надеялась я на официальный отказ украинской стороны от выполнения «Минских». Тогда у России были бы развязаны руки. И у нас тоже. Снова будут нас мучить неизвестное количество времени. Это жестоко. Жестоко, потому что нас всё равно будут убивать каждый день до следующего саммита.

Люди продолжают страдать от обстрелов шестой годФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Донбасс - трудолюбивый народ. И война работе не помехаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкий блогер поделился впечатлениями о прошедшей встрече «нормандской четверки» 00:00 00:00

Андрей Трубецкий – журналист–фрилансер:

– Жители Донбасса получают российские паспорта, и это – наша победа. В – скором времени мы все станем гражданами России. И соответственно, как только в Донецкой и Луганской Народных Республиках станет больше половины населения гражданами России, то говорить о принятии этих территорий в состав России будет гораздо проще.

Герман Владимиров:

Герман Владимиров прокомментировал итоги переговоров во Франции 00:00 00:00

– Главное, что наш Главнокомандующий – Президент Российской Федерации – ни на йоту не отступил от Минских соглашений. В отличие от Зеленского, на которого давят со всех сторон. Если Зеленский отступит, то это сразу политическая смерть – его же нацики и разорвут! Тут главное уже в том заключается, что президенты России и Украины встретились. Следующих результатов будем ждать через четыре месяца, уже в следующем году. Но я уже сейчас с уверенностью могу сказать, что никто не отдаст Украине контроль над границей Республик. Это бесспорный факт!

Теперь многое зависит от переговоров в Минске. Фото: zastavki.com

Рассел Бентли приехал в Донецк еще в 2014 году. Фото: Личный архив героя публикации

Рассел Бентли – американец – патриот Донбасса:

– Я думаю, что Владимир Путин был слишком щедрым со своим временем. Зеленский заявил на пресс–конференции после встречи, что изменение Конституции Украины для особого статуса Донбасса «никогда не произойдет». У него есть фантазия, что Украина может контролировать границы наших Республик с Россией до внесения поправок в Конституцию, предоставления специального статуса и проведения референдумов. Пункты соглашения очень ясны, как и порядок, в котором они должны быть реализованы. Зеленский хочет контролировать границу и только после этого выполнять все остальное. Мы видим, что он все еще комик. Донбасс никогда не вернется в Украину. Никогда.

Дин Брайен – британский журналист–фотограф:

– Я не верю, что эта встреча что–то изменит. Я думаю, что все останется по–прежнему. В моей стране почти об этом не говорят. Это позор, но это правда.

Марина Харькова – донецкий журналист и аналитик:

– Договорились о разведении сил и средств на новых участках. Где они будут и как они будут выбраны? Сомневаюсь, что это будут какие–то стратегически важные места. Скорее всего, вдали от крупных городов. Да и развод войск на 1–2 километра, по большему счету, погоды не делает. Чего мы могли ожидать? Это мог быть отвод Вооруженных сил Украины от всей линии фронта, которая сейчас занимает более 400 километров. Он не произошел, а потому ждать улучшения ситуации бесполезно. Также, как и от согласования режима бессрочного прекращения огня. Этих «всеобъемлющих и бессрочных» мы помним уже не меньше 60–ти. То есть, все достигнутые договоренности носят характер косметических и не приведут к улучшению ситуации.

Марина Харькова не склонна обольщаться миролюбивыми обещаниями Украины. Фото: novorosinform.org

Кто будет отвечать за все, что натворили украинские военные? На архивном фото жительница Донецка, которая вернулась в свою разбомбленную квартиру на утро после обстрелаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Наталья Пархоменко – донецкий историк:

– Я слышала много упаднических речей. Чем ближе было 9 декабря – тем их становилось больше. Особенно по поводу того, что сольют, отдадут границы, а здесь начнется люстрация. Мол, воздвигнут забор, обнесут нашу Республику колючей проволокой. Но посмотрите, процесс интеграции в образовании, медицине идет полным ходом. Да, наши учителя, медики скрипят от увеличившейся нагрузке, но переходят на другие стандарты. На встрече в Париже Зеленский не скрывал, что ему нужна граница, а дальше, мол, порядок наведет. А Путин стоял на соблюдении «Минска». Это, как грустно бы нам не было – единственная площадка для переговоров. Посмотрим, что будет в марте на следующей встрече.

Татьяна Монтян – украинский адвокат:

– По факту не договорились ни о чем, кроме обмена всех на всех. Вот и все результаты. Контроль над границей, который так хотела Украина, она не получит до выполнения всех пунктов Минских соглашений. Газ, опять же, не дали. А до первого числа времени остается все меньше и меньше. Договорились договариваться дальше. Еще один микроскопический, но успех – разведение сил в трех точках. Надеюсь, что и это будет выполнено, и не перерастет в очередное бла–бла–бла.

Жители Республик давно сделали свой выборФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последствия обстрелов - они не прекращаются ни на деньФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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