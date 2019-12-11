Закрыт сбор денег больной раком 11-летней Ане Порохне из Донецка

11 Дек. 20:09 2019-12-11T20:09:09+03:00

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Донецкая благотворительная организация «Время добрых» сообщила о завершении сбора средств на лечение больной онкологией 11-летней горожанке Ане Порохне. На необходимы препараты было собрано 190 тысяч рублей.

- У Анечки через несколько дней - День Рождения, и лучшего подарка мы с вами не могли сделать для куколки - сбор для Ани закрыт! – сообщили волонтеры. - И благодаря вам, наши неравнодушные, открытые и добрые сердца, мы снова и снова в этом убеждаемся. Ваша поддержка - это то самое мощное оружие, которое помогает деткам побеждать эту страшную болезнь несмотря ни на что.

Болезнь подкралась совсем неожиданно полгода назад. У девочки начались сильные головные боли, появилась и боль в ногах. Родители поначалу списывали все на утомляемость в школе. Но вскоре Аня и вовсе не могла передвигаться самостоятельно. Обратились в больницу. После анализов стало ясно – у девчонки онкология.

- В отделение онкогематологии Анечка поступила в тяжелейшем состоянии. Именно там и был поставлен диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Несколько дней малышка была на грани жизни и смерти, - рассказывают в организации. - У девочки огромное желание жить – она мечтает стать художницей.

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ИСТОЧНИК KP.RU