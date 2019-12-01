«Поначалу списывали все на утомленность в школе!» 11-летняя Аня Порохня борется со смертельной болезнью

Благотворительная организация «Время добрых» продолжает помогать онкобольным деткам в Донецкой Народной Республике. Волонтеры рассказывают истории детей, напрямую общаются с их родителями и врачами и открывают сбор средств на лечение.

Только недавно был закрыт сбор денег на лекарства для больного раком Саше Каратнюка. И снова очередной пост с криком о помощи – открыт экстренный сбор денег на лечение 11 летней девочке - Ане Порохне.

- В отделение онкогематологии Анечка поступила в тяжелейшем состоянии. Именно там и был поставлен диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Несколько дней малышка была на грани жизни и смерти. Поиск доноров с редкой группой крови (вторая отрицательная) вёлся несколько дней, - рассказывают волонтеры «Времени добрых».

Все началось полгода назад. Тогда Аня стала ощущать сильные головные боли, у ребенка появилась боль в ногах. Всё списывали на интенсивный рост и утомляемость в школе, но Ане становилось всё хуже - вскоре она уже не смогла самостоятельно передвигаться. Только тогда обнаружили онкологическое заболевание.

- У Анечки огромное желание жить – она вышла из кризиса. После чего была сразу начата высокодозная химиотерапия, на которую изнеможенный маленький организм всё же ответил! – рассказывают в благотворительной организации. - У Анечки есть шансы победить атаковавший её рак. Схема лечения лейкозов стандартна - несколько протоколов высокодозной химиотерапии. Нестандартна только лишь высокая стоимость необходимых для лечения препаратов. Мы открываем сбор на сумму 180 000 рублей.

Деньги нужны для того, чтобы начать второй протокол, который состоит не только из противоопухолевых препаратов, но и сопутствующих. Впереди всё ещё длительное лечение и, конечно, для него необходимы лекарственные средства.

- Аня мечтает стать художницей. В наших с вами силах сделать всё, чтобы эта мечта сбылась. В жизни каждого из нас бывают трудные моменты, неудачные дни. Но всё это меркнет в сравнении с тем, с чем сталкиваются дети в онкологии ежедневно. Проявить немного милосердия так естественно и просто. И возможно этим вы спасёте маленькую жизнь, - говорят во «Времени добрых».

Реквизиты для оказания помощи:

Центральный Республиканский Банк – 1100 2740 6832 0082

Срок действия 01.20 (Olga Sorokina)

Сбербанк – 4276 5209 9910 7499 Сорокина О. М.

Приват Банк – 5168 7422 0875 0004 Сорокина О. М.

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