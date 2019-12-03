2019-12-03T18:33:26+03:00
Общество

Новогодний марафон чудес для детей-инвалидов стартовал в Донецке

Уже второй год дончане дарят чудо больным малышам
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Эти дети очень ждут радости и чуда. Фото: архив Юлии НебабыЭти дети очень ждут радости и чуда. Фото: архив Юлии Небабы
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Уже второй год дончане устраивают настоящий праздник для особенных деток. Один из инициаторов этого Юлия Небаба, сотрудник приюта для бездомных животных "ПИФ".

- Часто это очень бедные семьи, вынужденные тратить все средства на лечение ребенка, поэтому, кроме подарков постараемся им привезти бытовую химию, продукты. Хочется, чтобы у людей хотя бы в праздник появилась улыбка и стало теплее на сердце, - говорит Юля. – Но помогаем мы не только особенным деткам, у нас есть семьи, у которых сгорело жилье, еще у одних – умерла мама, у других – дети на попечительстве бабушек-дедушек, которые и сами болеют. Стараемся охватить всю республику – у нас есть подопечные из Горловки, Тореза, Харцызска. О таких детках нам рассказывают их знакомые, родственники, врачи. Мы выезжаем, убеждаемся в настоящем положении дел и узнаем о мечтах ребенка.

Каждый может стать волшебником, посмотрите мечты этих деток, может вам будет под силу их осуществить. Юлия сообщила, что еще остались неосуществленными мечты 20 деток.

Также можно перечислить посильную сумму любым удобным способом:

ЦРБ - 1022 2791 1732 8551 до 08/20 Вита Сергеевна П

Яндекс - 410016588873326 Ольга Стогний

Киви - +380669888917 Ольга Стогний

Приват - 5168 7573 7645 1656 получатель Авдеева Татьяна Ивановна

Сбербанк - 4276 5215 6385 3534 Вита Сергеевна П.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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