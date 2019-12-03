«Их жизнь полна боли и страха, пусть хоть в праздник улыбнутся!»: В Донецке стартует Новогодний марафон чудес для особенных деток

Дончане второй год организовывают праздник для больных деток

Начало зимы – время, когда дети пишут письма Деду Морозу. Никакие войны и потрясения не могут этому помешать. Вера в чудо особенно сильна, если эти дети чаще своих сверстников видят врачей и медсестер, а боль и страх сопровождают большую часть их жизни.

«Нас хватит на всех!»

И есть те, кто становится волшебниками для этих детей. Уже два года в Донецке организовывают «Новогодний марафон чудес». Один из инициаторов проекта Юлия Небаба, сотрудник приюта для бездомных животных «ПИФ».

Стать волшебником может каждый. Фото: архив Юлии Небабы

- Юля, задам, возможно, циничный вопрос. У вас на работе 800 собак, 30 кошек, а вы еще и это взвалили на свои плечи. Зачем это вам? – спрашиваю девушку.

- На своей работе я часто слышу упреки, что лучше бы мы детям помогли, чем дворнягам. Так вот мне жаль, что те, кто это советует, сами не спешат никому помогать. Меня на всех хватит, - отвечает Юля. - Все началось в прошлом году. Светлана Бабина – бабушка как раз такого особенного ребенка, а мы принципиально избегаем слова – инвалид, предложила в соцсетях исполнить мечты таких детей. Тогда подключилось много народа и удалось сделать праздник для 30 семей. Я тогда находилась в Ростове и обошла не один магазин, прежде чем нашла красивую куклу Эльзу. О ней мечтала маленькая больная девочка. В этом году мы создали группу ВКонтакте, где размещаем истории таких деток и их желания. Каждый может попробовать себя в качестве Деда Мороза и исполнить мечту ребенка. Откликаются не только дончане, но и жители России, Украины, других стран.

Проводники добра, именно так называют себя Юля и еще несколько ее помощников, доставят подарки точно по назначению. И не просто доставляют, а дарят новогоднее чудо ребенку – небольшую программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

- Часто это очень бедные семьи, вынужденные тратить все средства на лечение ребенка, поэтому, кроме подарков постараемся им привезти бытовую химию, продукты. Хочется, чтобы у людей хотя бы в праздник появилась улыбка и стало теплее на сердце, - говорит Юля. – Но помогаем мы не только особенным деткам, у нас есть семьи, у которых сгорело жилье, еще у одних – умерла мама, у других – дети на попечительстве бабушек-дедушек, которые и сами болеют. Стараемся охватить всю республику – у нас есть подопечные из Горловки, Тореза, Харцызска. О таких детках нам рассказывают их знакомые, родственники, врачи. Мы выезжаем, убеждаемся в настоящем положении дел и узнаем о мечтах ребенка.

В этом году волшебники хотят охватить сто больных деток. Фото: архив Юлии Небабы

Эти дети рады самому малому

Я открыла группу «Новогоднего марафона». Дети с различными диагнозами, часто в инвалидных колясках, мечтают о самом простом: игрушки, фрукты, сладости. Никаких сверх желаний, типа айфона или супер-конструктора за сотни тысяч.

- Однажды ребенок заказал кокос, вот никогда не пробовал и мечтал о таком подарке под елку, - вспоминает Юля. – Из необычных трогательных желаний – мальчик просил игрушечную стиральную машинку и печку, чтобы помочь своей бабушке в хозяйстве. Кто-то может не поверить, но в некоторых таких семьях для детей предел желаний – фломастеры и альбом! А вообще они рады всему. Часто рядом с мечтой ребенка, мы еще и размещаем список необходимых ему медикаментов, от которых зависит маленькая жизнь.

В этом году организаторы постараются охватить уже сто детей и, конечно, нам нужно не обойтись без помощи волшебников.

- Начиная с 19 декабря, запрягаем сани и вперед! Хотим всех успеть поздравить до 31 декабря, иначе в новый год не сможем войти с чистой совестью, - говорит Юля. – Дети тоже готовятся, ждут нас, рисуют для волшебников картины, а кто не может рисовать, ставит отпечаток своей ладошки.

Осталось совсем немного времени до новогодних чудес, а еще не у всех деток есть подарки. Итак, вы можете помочь, став для кого-то из них волшебником. Посетите группу марафона ВКонтакте, вглядитесь в эти лица, почитайте детские мечты и выберите, кому хотите помочь

Также можно перечислить посильную сумму любым удобным способом:

ЦРБ - 1022 2791 1732 8551 до 08/20 Вита Сергеевна П

Яндекс - 410016588873326 Ольга Стогний

Киви - +380669888917 Ольга Стогний

Приват - 5168 7573 7645 1656 получатель Авдеева Татьяна Ивановна

Сбербанк - 4276 5215 6385 3534 Вита Сергеевна П.

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