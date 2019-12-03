«Пожелаем им терпения и сил!»: Коммунальщики вышли на улицы Донецка расчищать первый снег

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-03T15:04:35+03:00

Первый снег выпал прям по расписанию в первые дни зимы. Фото: dnr-news.com

Утром на уборку снега в Республике выехало 95 снегоуборочных и посыпочных машин

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Первый снег – это всегда экзамен на то, насколько быстро коммунальные службы справятся с результатами непогоды. И, похоже, что местные снегоуборщики сдали его. Потому как сразу же, как только выпал первый снег, на улицах городов Республики появились снегоуборочные машины.

По словам первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виталия Кижаева, сегодня, 3 декабря, на уборку снега выехало 95 единиц снегоуборочных машин и другой техники.

— По данным, получаемым от администраций городов и районов Донецкой Народной Республики, коммунальные работники приступили к ликвидации последствий непогоды. Осуществляется расчистка и посыпка дорог и мест наиболее активных пассажиропотоков. По состоянию на восемь часов утра выехало 95 единиц техники, — рассказал зам министра.

Зима только начинается и обещает быть долгой. А значит, у коммунальщиков станет в разы больше работы. Так что пожелаем им терпения и сил в их нелегком деле.

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ИСТОЧНИК KP.RU