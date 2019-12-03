Погода в Донецке 3 декабря: дончане радуются первому снегу

СЕГОДНЯ 08:44 2019-12-03T08:44:15+03:00

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Если осень долго баловала дончан теплом, откладывая свой приход, то нынешняя зима наступила почти по календарю. Утро вторника 3 декабря обрадовало дончан первым снегом. Ну, как обрадовало? Водители и коммунальщики вздохнули и почесали затылки, а вот детвора - счастлива!

Вторник, 3 декабря, обещает дончанам быть снежным, температура воздуха -4. Весь день будет пасмурным, а вот солнышко выглянет только завтра. Впрочем, сегодня к полудню снег прекратится.

В последующие дни мороз крепчает и уже скоро нас ждут -7.

3 декабря почитается память святителя Прокла. Особой проблемой в прежние времена были дороги, поскольку сухая осенняя погода уже закончилась, а санный путь еще не наладился, говорили: «Матушка зима еще снегом дороги не припекла», «Не жди в этот день от дороги прока». По погоде 3 декабря наши предки судили о погоде на 3 июня — если пойдет снег, то через полгода быть дождю.

ИСТОЧНИК KP.RU