2019-12-03T08:44:15+03:00
Общество

Погода в Донецке 3 декабря: дончане радуются первому снегу

В Донецке ветер и снегопад при -4
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
В Донецке зима наступила практически по календарю. Фото: Евгении КарпачевойВ Донецке зима наступила практически по календарю. Фото: Евгении Карпачевой
Изменить размер текста:

Если осень долго баловала дончан теплом, откладывая свой приход, то нынешняя зима наступила почти по календарю. Утро вторника 3 декабря обрадовало дончан первым снегом. Ну, как обрадовало? Водители и коммунальщики вздохнули и почесали затылки, а вот детвора - счастлива!

Вторник, 3 декабря, обещает дончанам быть снежным, температура воздуха -4. Весь день будет пасмурным, а вот солнышко выглянет только завтра. Впрочем, сегодня к полудню снег прекратится.

В последующие дни мороз крепчает и уже скоро нас ждут -7.

3 декабря почитается память святителя Прокла. Особой проблемой в прежние времена были дороги, поскольку сухая осенняя погода уже закончилась, а санный путь еще не наладился, говорили: «Матушка зима еще снегом дороги не припекла», «Не жди в этот день от дороги прока». По погоде 3 декабря наши предки судили о погоде на 3 июня — если пойдет снег, то через полгода быть дождю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый декабрьский гумконвой из РФ приедет в Донецк уже на этой неделе
Получение паспорта ДНР: Что делать, если прошли все сроки, а паспорт не готов
Мария Захарова напомнила Зеленскому, что дончане не выбирали его и потому слушать не обязаны
Спасатели МЧС ЛНР за 10 минут вызволили из колодца упавшую туда собаку
Вступил в силу закон о государственной границе ДНР
Украинские боевики нанесли минометный удар по Донецкому аэропорту
В зиму не вошли. Украинские вояки угробили больше 30 бронетранспортеров
Завтра в Донецке ожидаются мокрый снег и гололедица
26 декабря Денис Пушилин проведет прямую линию
Почти полтонны мин за неделю украинские военные выпустили по ДНР
"Греют крылья наши души у небесного огня" - поэт Владимир Скобцов посвятил строки первому сенатору Севастополя Андрею Соболеву
Пушилин предложил лишить украинский язык статуса государственного