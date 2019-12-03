Первый декабрьский гумконвой из РФ приедет в Донецк уже на этой неделе

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-03T12:11:18+03:00

По предварительным данным в нем будет детское питание для детей до трех лет

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Первый декабрьский гуманитарный конвой из Российской Федерации приедет в Донецк уже к концу этой рабочей недели. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в спасательном ведомстве Республики.

— В четверг, 5 декабря, в Донецкую Народную Республику прибывает 94-й гуманитарный конвой от МЧС России, — говорится в сообщении.

Что именно будет в конвое на этот раз точно неизвестно. Но по предварительным данным ведомства там обязательно будут продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет.

Напомним, что предыдущий гуманитарный конвой приезжал в Донецк не так давно – 28 ноября. В нем также находились продуктовые наборы, а также медоборудование. Один из новых аппаратов установили в Реабилитационном центре детской клинической больницы. С его помощью можно находить патологии слуха у малышей.

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ИСТОЧНИК KP.RU