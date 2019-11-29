В детской больнице Донецка бесплатно будут делать МРТ

СЕГОДНЯ 09:44 2019-11-29T09:47:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Впервые Республиканская детская клиническая больница получила магнитно-резонансный томограф (МРТ). Об этом сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- В ДНР большое событие - мы получили по линии гуманитарной помощи из России новое медицинское оборудование. В частности, Республиканская детская клиническая больница впервые за всю историю своего существования получила аппарат для магнитно-резонансной томографии, - рассказала Ольга Николаевна.

Также гуманитарный конвой доставил в Донецк предназначенный Республиканскому травматологическому центру компьютерный томограф. Еще поступили рентгеновские аппараты, которые установят в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении и Новоазовской центральной районной больнице.

Обследовать на магнитно-резонансном томографе будут бесплатно. Для его установки детскую больницу реконструировали. Вес томографа - почти 17 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU