«Мы не забыли тех людей, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине»: Владимир Бидевка прокомментировал закон о государственной границе ДНР

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-30T15:42:17+03:00

Пока не будет урегулирован конфликт с Украиной – граница ДНР будет проходить по линии соприкосновения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Изменить размер текста: A A

Вчера в Народном Совете Донецкой Народной Республики приняли закон «О государственной границе ДНР». Документ предусматривает границы молодого государства в пределах территории Донецкой области на 2014 год.

Однако пока что, государство будет руководствоваться указом «О линии разграничения» первого Главы Республики Александра Захарченко. То есть пока не будет урегулирован конфликт с Украиной – граница ДНР будет проходить по линии соприкосновения.

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка отметил, что принятый вчера закон не противоречит Минским соглашениям.

- Мы не забыли тех людей, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине. Мы помним, что в мае 2014 года они вместе с нами голосовали на референдуме. Поэтому государственная граница ДНР определена Законом по территории Донецкой области по состоянию на 2014 год, - подчеркнул Бидевка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин прокомментировал закон о государственной границе ДНР

Документ был принят Народным Советом Республики 29 ноября (Подробнее...)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министр МВД ЛНР Игорь Корнет: Интеграция в Российскую Федерацию – неизбежна

Глава ведомства рассказал, как Республика набирает обороты по приему документов для получения российских паспортов (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU