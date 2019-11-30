«Мы не забыли тех людей, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине»: Владимир Бидевка прокомментировал закон о государственной границе ДНР
Вчера в Народном Совете Донецкой Народной Республики приняли закон «О государственной границе ДНР». Документ предусматривает границы молодого государства в пределах территории Донецкой области на 2014 год.
Однако пока что, государство будет руководствоваться указом «О линии разграничения» первого Главы Республики Александра Захарченко. То есть пока не будет урегулирован конфликт с Украиной – граница ДНР будет проходить по линии соприкосновения.
Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка отметил, что принятый вчера закон не противоречит Минским соглашениям.
- Мы не забыли тех людей, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине. Мы помним, что в мае 2014 года они вместе с нами голосовали на референдуме. Поэтому государственная граница ДНР определена Законом по территории Донецкой области по состоянию на 2014 год, - подчеркнул Бидевка.
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ИСТОЧНИК KP.RU