2019-11-30T15:42:17+03:00
Политика

«Мы не забыли тех людей, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине»: Владимир Бидевка прокомментировал закон о государственной границе ДНР

Председатель Народного Совета Республики отметил, что документ не противоречит Минским соглашениям
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Пока не будет урегулирован конфликт с Украиной – граница ДНР будет проходить по линии соприкосновенияПока не будет урегулирован конфликт с Украиной – граница ДНР будет проходить по линии соприкосновенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Вчера в Народном Совете Донецкой Народной Республики приняли закон «О государственной границе ДНР». Документ предусматривает границы молодого государства в пределах территории Донецкой области на 2014 год.

Однако пока что, государство будет руководствоваться указом «О линии разграничения» первого Главы Республики Александра Захарченко. То есть пока не будет урегулирован конфликт с Украинойграница ДНР будет проходить по линии соприкосновения.

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка отметил, что принятый вчера закон не противоречит Минским соглашениям.

- Мы не забыли тех людей, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине. Мы помним, что в мае 2014 года они вместе с нами голосовали на референдуме. Поэтому государственная граница ДНР определена Законом по территории Донецкой области по состоянию на 2014 год, - подчеркнул Бидевка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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