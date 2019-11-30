Министр МВД ЛНР Игорь Корнет: Интеграция в Российскую Федерацию – неизбежна

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-30T15:09:05+03:00

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Министр внутренних дел Луганской Народной Республики Игорь Корнет провел совещание с руководителями миграционных служб. На заседании он акцентировал внимание на оптимизации работы и увеличение пропускной способности служб – чтобы как можно больше жителей смогли подать документы на получение российских паспортов.

- Со стороны министерства внутренних дел проделана немалая работа для того, чтобы как можно больше граждан смогли реализовать свое право на приобретение гражданства РФ, - говорит Игорь Корнет. – Всем предельно понятно куда мы идем. Уже не идем, по-моему, а семимильными шагами добираемся. Интеграция в Российскую Федерацию - неизбежна.

Чтобы увеличить число полученных паспортов России жителями ЛНР, и упростить саму систему, в Республике расширили штат сотрудников миграционнок, открыли новые и дополнительные пункты приема документов, создали электронную очередь

- За 2019 год более 96 000 жителей ЛНР получили паспортный документ Луганской Народной Республики, а более 48 000 человек уже стали гражданами Российской Федерации, - сообщили в министерстве внутренних дел ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU