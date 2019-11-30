Денис Пушилин прокомментировал закон о государственной границе ДНР

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-30T12:18:31+03:00

Пушилин отметил, что граница была определена еще в 2014 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Глава Донецкой Народной Республики заявил, что в принятом Народным Советом законе «о государственной границе ДНР» не нужно искать тайных смыслов. Денис Пушилин отметил, что документ не противоречит Минским соглашениям. Об этом лидер государства сообщил в эфире политического ток-шоу «60 минут».

- Сейчас появились определенные пробелы в работе таможенной службы, пограничной службы, потребовался закон. И он нужен нам для нашего внутреннего пользования. Закон абсолютно логичен и понятен, - сказал Денис Владимирович.

Пушилин отметил, что граница была определена еще в 2014 году.

- Согласно нашей Конституции, территория Донецкой Народной Республики определяется всей территорией бывшей Донецкой области, - говорит Глава ДНР. - Референдум в свое время проходил по всей территории Донецкой области, так это определено было в 2014 году.

Жители Донецкой Народной Республики поддержали определение границы на законодательном уровне.

- Пять лет назад мы все вместе встали против хунты, пять лет назад мы вместе высказали свое мнение на референдуме. За Республику проголосовало большинство! – сказала дончанка Валентина Игоревна.

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ИСТОЧНИК KP.RU