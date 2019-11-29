2019-11-29T14:22:38+03:00
Общество

В ДНР приняли закон о государственной границе

Парламентарии определили ее в пределах бывшей Донецкой области
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР приняли закон о государственной границе Республики. Фото: topwar.ruВ ДНР приняли закон о государственной границе Республики. Фото: topwar.ru
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Сегодня, 29 ноября, депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики единогласно приняли закон «О государственной границе». Его инициатор - председатель комитета по безопасности и обороне Виталий Кравец. В законе определен порядок нанесения границы на местность и ее защиты.

- В документе не забыты и люди, проживающие на временно подконтрольной Украине территории. Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на начало войны, - прокомментировал в зале пленарного заседания председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

Также он подчеркнул, что до момента урегулирования вооруженного конфликта с Украиной граница будет проходить по линии соприкосновения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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