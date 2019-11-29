В ДНР приняли закон о государственной границе
Сегодня, 29 ноября, депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики единогласно приняли закон «О государственной границе». Его инициатор - председатель комитета по безопасности и обороне Виталий Кравец. В законе определен порядок нанесения границы на местность и ее защиты.
- В документе не забыты и люди, проживающие на временно подконтрольной Украине территории. Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на начало войны, - прокомментировал в зале пленарного заседания председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.
Также он подчеркнул, что до момента урегулирования вооруженного конфликта с Украиной граница будет проходить по линии соприкосновения.
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ИСТОЧНИК KP.RU