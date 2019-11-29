2019-11-29T17:18:03+03:00
Политика

Зачем украинская штурмовая бригада пригнала бронетехнику к участку разведения сил у Петровского

Это установила разведка ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Штурмовая бригада незалежной пригнала бронетехнику к участку разведения сил у Петровского. Фото: Минобороны УкраиныШтурмовая бригада незалежной пригнала бронетехнику к участку разведения сил у Петровского. Фото: Минобороны Украины
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Украинские боевики пригнали бронетехнику к участку разведения сил и средств «Богдановка - Петровское». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

- Наша разведка выявила военную технику вооруженных формирований Украины в районе участка разведения №3 «Богдановка – Петровское», а именно - два БМП из состава 128-й отдельной горно-штурмовой бригады вблизи Богдановки, - говорится в сообщении.

«КП» ранее сообщала, что украинские военные установили противотанковые мины поперек дороги между Богдановкой и Викторовкой.

Тем временем, вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 45 боеприпасов. Под их огнем оказались поселки шахты имени Гагарина, Доломитное и Гольмовский на горловском направлении; поселки шахты «Трудовская» и Старомихайловка - на донецком и села Коминтерново и Ленинское – на мариупольском.

Напомним, что на текущий момент в Донбассе действует перемирие, а вся военная техника, согласно договоренностям, должна быть отведена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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