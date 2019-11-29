СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-29T11:04:42+03:00

Украинские военные за сутки 9 раз обстреляли горловское, донецкое и мариупольское направления. Фото: Фейсбук

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 45 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем украинских силовиков оказались поселки шахты имени Гагарина, Доломитное и Гольмовский на горловском направлении; поселки шахты «Трудовская» и Старомихайловка - на донецком и села Коминтерново и Ленинское – на мариупольском, - рассказали в СЦКК.

Украинские военные применяли минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Как сообщала «КП», накануне вечером в Старомихайловке в результате обстрела с украинской стороны мирный житель получил ранение. Повреждены три дома на улице Жуковского.

Напомним, что в предыдущие сутки ВФУ двенадцать раз нарушили «режим тишины».

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ИСТОЧНИК KP.RU