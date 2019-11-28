Украинские боевики утюжат пригороды Горловки

СЕГОДНЯ 17:16 2019-11-28T17:16:20+03:00

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Украинские силовики сегодня обстреляли поселок Гольмовский на севере прифронтовой Горловки, применялись минометы.

- В 15:35 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению поселка Гольмовский. Выпущено 4 мины калибром 82 мм, также произведено 5 выстрелов из БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз, а это 27 снарядов. За каждым - все новые разрушения.

Дончане мало верят в мирные намерения Украины.

Донецкий журналист и блогер Марина Харькова уверена, что заявления Киева об отведении войск останутся лишь словами – нынешние события на фронте это подтверждают.

- Несмотря на громкие заявления о готовности ВСУ отвести войска чуть ли не от всей линии соприкосновения, мы видим совершенно другие действия, - заметила журналист. - Так называемая подготовка к отведению сил может продолжаться сколько угодно – сутки, двое, месяц, год, при этом нет никаких гарантий, что в конечном итоге что-то подобное вообще произойдет.

ИСТОЧНИК KP.RU