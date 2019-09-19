В СЦКК рассказали, что за сутки украинские военные выпустили по ДНР 114 боеприпасов
Украинские военные за прошедшие сутки четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР больше сотни боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
- Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 114 боеприпасов, - рассказал Якубов. – Они обстреляли Докучаевск, Ясиноватую, Минеральное, Спартак, Старомихайловку, Дзержинское, Новую Таврию, Коминтерново, Ленинское и Саханку.
По его словам, боевики применяли минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружения БТР, БМП, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
Напомним, что за предыдущие сутки украинские силовики выпустили по территории Республики более 80 боеприпасов. Под их огнем были Докучаевск, Александровка, Крутая Балка, Васильевка, Белая Каменка, Коминтерново, Ленинское и Саханка.
ИСТОЧНИК KP.RU