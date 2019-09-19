2019-09-19T11:39:42+03:00
Политика

В СЦКК рассказали, что за сутки украинские военные выпустили по ДНР 114 боеприпасов

Это на 34 боеприпаса больше, чем за предыдущие сутки
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В СЦКК рассказали, что за сутки украинские военные выпустили по ДНР 114 боеприпасов. Фото: ТК «Звезда»В СЦКК рассказали, что за сутки украинские военные выпустили по ДНР 114 боеприпасов. Фото: ТК «Звезда»
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Украинские военные за прошедшие сутки четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР больше сотни боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 114 боеприпасов, - рассказал Якубов. – Они обстреляли Докучаевск, Ясиноватую, Минеральное, Спартак, Старомихайловку, Дзержинское, Новую Таврию, Коминтерново, Ленинское и Саханку.

По его словам, боевики применяли минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружения БТР, БМП, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские силовики выпустили по территории Республики более 80 боеприпасов. Под их огнем были Докучаевск, Александровка, Крутая Балка, Васильевка, Белая Каменка, Коминтерново, Ленинское и Саханка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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