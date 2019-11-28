В Старомихайловке ранен мирный житель

СЕГОДНЯ 21:22 2019-11-28T21:22:57+03:00

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Мирный житель получил осколочные ранения головы в результате обстрела украинской армией района поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка.

- В 16:55 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны н.п. Красногоровка в направлении н.п. Старомихайловка с применением БМП-2. В результате обстрела осколочные ранения головы и верхних конечностей получил мужчина, 1977 года рождения. Пострадавший доставлен в Республиканский травматологический центр, где ему была оказана необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Несмотря на объявленные Зеленским мирные инициативы Украины, развод войск и прочее, обстрелы Республик не прекращаются ни на один день. Сегодня украинские войска нанесли удал по пригороду Горловки. Сегодня днем под огонь попал поселок Гольмовский.

Тем временем, сегодня в Донецке презентовали сборник аналитических материалов о военных преступлениях украинской власти «Вооруженный конфликт в Донбассе».

ИСТОЧНИК KP.RU