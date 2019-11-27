Украинские военные заминировали дорогу вблизи участка разведения сил «Петровское – Богдановка»

СЕГОДНЯ 11:04 2019-11-27T11:09:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинские военные установили противотанковые мины поперек дороги между Богдановкой и Викторовкой. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Республики.

- Противник продолжает обострять обстановку в районе разведения сил и средств на участке «Петровское – Богдановка», нами зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ вблизи Петровского в момент проведения мониторинга миссии ОБСЕ, а также установка противотанковых мин (ТМ-62М) поперек дороги между Богдановкой и Викторовкой, по которой осуществляют мониторинг обстановки сотрудники миссии, - говорится в сообщении.

Также разведка ДНР сообщает о тяжелом вооружении ВФУ вблизи жилых домов в районах сел Яблоновка, Калиновое, Касьяновка, Хлебодаровка и поселка Новоалексеевка. Там обнаружены 29 танков, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», три самоходные гаубицы «Гвоздика» и четыре буксируемые гаубицы Д-20.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские военные в ЛНР три раза нарушили «перемирие»

Огонь открывали из минометов и противотанковых гранатометов (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU