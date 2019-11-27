2019-11-27T11:09:36+03:00
Политика

Украинские военные заминировали дорогу вблизи участка разведения сил «Петровское – Богдановка»

Об этом сообщает Управления Народной милиции ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные заминировали дорогу вблизи участка разведения сил «Петровское – Богдановка». Фото: novorosinform.orgУкраинские военные заминировали дорогу вблизи участка разведения сил «Петровское – Богдановка». Фото: novorosinform.org
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Украинские военные установили противотанковые мины поперек дороги между Богдановкой и Викторовкой. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Республики.

- Противник продолжает обострять обстановку в районе разведения сил и средств на участке «Петровское – Богдановка», нами зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ вблизи Петровского в момент проведения мониторинга миссии ОБСЕ, а также установка противотанковых мин (ТМ-62М) поперек дороги между Богдановкой и Викторовкой, по которой осуществляют мониторинг обстановки сотрудники миссии, - говорится в сообщении.

Также разведка ДНР сообщает о тяжелом вооружении ВФУ вблизи жилых домов в районах сел Яблоновка, Калиновое, Касьяновка, Хлебодаровка и поселка Новоалексеевка. Там обнаружены 29 танков, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», три самоходные гаубицы «Гвоздика» и четыре буксируемые гаубицы Д-20.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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