2019-11-27T08:15:54+03:00
Политика

Украинские военные в ЛНР три раза нарушили «перемирие»

Огонь открывали из минометов и противотанковых гранатометов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные три раза нарушили «перемирие». Фото: ТК «Звезда»Украинские военные три раза нарушили «перемирие». Фото: ТК «Звезда»
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Вооруженные формирования Украины три раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Желобок и Логвиново, - рассказали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Украинские военные открывали огонь из 120- и 82-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов разных типов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки обстрелов Республики не зафиксировано. Украинские силовики пригнали противотанковый ракетный комплекс «Фагот» в Попасную. Они продолжают размещать вооружение и военную технику на линии соприкосновения и в жилых массивах подконтрольных им городов и сел. На текущий момент в Донбассе действует режим прекращения огня, о котором стороны конфликта договорились в Минске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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