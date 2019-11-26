2019-11-26T16:08:43+03:00
Политика

От украинской агрессии в ЛНР пострадало 2926 жителей

Об этом сообщила председатель правления и общественной организации «Мемориал» Анна Сорока
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: sharknews.comФото: sharknews.com
Изменить размер текста:

В Луганской Народной Республике от украинской агрессии пострадало 2926 жителей. Эти данные привела специальная комиссия по фиксации и сбору доказательств преступлений военно-политического руководства Украины, сообщила председатель правления и общественной организации «Мемориал» Анна Сорока.

- На сегодняшний момент спецкомиссией собраны материалы о 2926 пострадавших: это документально подтвержденные смерти гражданских – 807; гражданские раненые – 2000; погибшие дети – 34; раненные дети – 85. Подчеркиваю, что это то, что документально подтверждено, - сказала Сорока.

По ее словам, спецкомиссия была создана в феврале 2018 года указом главы ЛНР Леонида Пасечника и осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с ОО «Мемориал».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Война глазами детей Донбасса»: В ЛНР презентовали тематический фотоальбом

В альбоме демонстрируются все те ужасы, которые приходится переживать детям Донбасса в результате украинской агрессии (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донбассе нашли тело убитого украинскими националистами майора ВСУ Чаловского
Глава ЛНР подарил компьютер многодетной семье из Первомайска
Зачем украинские солдаты глушат беспилотники ОБСЕ
В ЛНР празднуют День флага
Киев обостряет обстановку в районе разведения «Богдановка-Петровское»
Украинские пункты пропуска через линию соприкосновения переходят на зимний график работы
Украинская армия выпустила по ДНР 16 боеприпасов
Школа Леонида Тимохина подтвердила свой класс: Сборная ДНР по косики каратэ привезла с чемпионата России 60 медалей
В Донецке пройдет ярмарка вакансий для людей, имеющих инвалидность
Чтоб согреться ВСУшники сожгли шесть домов
На этой неделе нас ждет прекращение ветра и потепление
С первого декабря переход у Станицы Луганский переходит на зимний режим работы
«Мама, я танцую» - Танец собачки из приюта взорвал соцсети
В Луганские водоемы выпустят девятьсот тысяч мальков
Новый год в Луганске 2020: в городе начали устанавливать елку и монтировать иллюминацию
На шахте в Торезе погиб рабочий
Заместителя городского головы Славянска выволокли из караоке за то, что не давал петь «Москва, звонят колокола!» и «Офицеры, россияне»
Два дома в Старомихайловке повреждены в результате обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли пригород Донецка и Саханку
Донецкие каратисты завоевали 60 медалей в отборочном этапе на чемпионат мира 2020 года
Ко Дню борьбы со СПИДом во всех городах Республики пройдет флешмоб
Погода на день в Луганске: 25 ноября в городе морозно и ветрено
Погода в Донецке на день: 25 ноября все так же холодно и ветрено
Детям из Донбасса уже не нужен загранпаспорт, а верующим разрешили фотографироваться на документ в головных уборах