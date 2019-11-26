От украинской агрессии в ЛНР пострадало 2926 жителей
В Луганской Народной Республике от украинской агрессии пострадало 2926 жителей. Эти данные привела специальная комиссия по фиксации и сбору доказательств преступлений военно-политического руководства Украины, сообщила председатель правления и общественной организации «Мемориал» Анна Сорока.
- На сегодняшний момент спецкомиссией собраны материалы о 2926 пострадавших: это документально подтвержденные смерти гражданских – 807; гражданские раненые – 2000; погибшие дети – 34; раненные дети – 85. Подчеркиваю, что это то, что документально подтверждено, - сказала Сорока.
По ее словам, спецкомиссия была создана в феврале 2018 года указом главы ЛНР Леонида Пасечника и осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с ОО «Мемориал».
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ИСТОЧНИК KP.RU