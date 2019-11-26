2019-11-26T15:03:39+03:00
Политика

«Война глазами детей Донбасса»: В ЛНР презентовали тематический фотоальбом

В альбоме демонстрируются все те ужасы, которые приходится переживать детям Донбасса в результате украинской агрессии
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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На презентацию альбома приехал и Грэм Филлипс. Фото: ЛИЦ/Марина СулименкоНа презентацию альбома приехал и Грэм Филлипс. Фото: ЛИЦ/Марина Сулименко
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В Луганске выпустили очередной фотоальбом военной тематики. Сборник «Война глазами детей Донбасса», по словам авторов, создан для того, чтобы донести до всего мирового сообщества требования содействовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе и принудить Украину выполнять Минские соглашения.

- В альбоме демонстрируются все те ужасы, которые приходится переживать детям Донбасса в результате украинской агрессии, поскольку именно дети являются заложниками ситуации, созданной преступной киевской властью, - сказал официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Фото: ЛИЦ/Марина Сулименко

Фото: ЛИЦ/Марина Сулименко

Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что в сборнике – память о самых юных гражданах республик Донбасса погибших не на полях сражений, а в собственных домах и учебных заведениях под беспорядочным огнем украинских военных.

- Надеемся, что это в дальнейшем сможет подвигнуть к воздействию на Украину с целью спасения жизней остальных детей и мирных жителей Республики, - подчеркнул Осадчий.

Описание фотографий и вся текстовая составляющая альбома написаны на двух языках – русском и английском.

- Это позволит иностранным читателям в полной мере осознать, какие трагические события переживали и переживают дети республик Донбасса, - отметил представитель НМ ЛНР.

Онлайн-версия фотоальбома «Война глазами детей Донбасса».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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