Российский паспорт получили больше 48 тысяч жителей ЛНР
Выдача паспортов Российской Федерации жителям Донбасса набирает обороты. Только за ноябрь документ получили больше 12 тысяч человек, а всего за время выдачи российских паспортов - больше 48 тысяч граждан Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ЛНР.
- Со стороны МВД проделана немалая работа для того, чтобы как можно больше граждан смогли реализовать свое право на приобретение гражданства РФ, - сказали в ведомстве.
Правоохранители отметили, что за 2019 год гражданами Луганской Народной Республики стали больше 96 тысяч жителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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