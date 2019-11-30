2019-11-30T14:13:24+03:00
Политика

Российский паспорт получили больше 48 тысяч жителей ЛНР

За 11 месяцев 96 тысяч жителей получили паспорт республиканского образца
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: openmedia.ioФото: openmedia.io
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Выдача паспортов Российской Федерации жителям Донбасса набирает обороты. Только за ноябрь документ получили больше 12 тысяч человек, а всего за время выдачи российских паспортов - больше 48 тысяч граждан Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ЛНР.

- Со стороны МВД проделана немалая работа для того, чтобы как можно больше граждан смогли реализовать свое право на приобретение гражданства РФ, - сказали в ведомстве.

Правоохранители отметили, что за 2019 год гражданами Луганской Народной Республики стали больше 96 тысяч жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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