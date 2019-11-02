Паспорт РФ получили 36 тысяч жителей ЛНР

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-02T13:29:12+03:00

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С начала выдачи паспортов Российской Федерации жителям Донбасса в упрощенном порядке – документ уже получили больше 36 тысяч жителей Луганской Народной Республики. Об этом сообщил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

- В настоящее время более 36 тысяч наших земляков стали обладателями гражданства РФ, и более 60 тысяч наших граждан подали документы на приобретение российского гражданства, - заявил министр.

В Республике открываются новые отделения миграционной службы, чтобы подача документов на российский паспорт проходила быстрее и комфортнее.

- Это прежде всего направлено для комфорта наших граждан, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности, потому, что количество граждан ЛНР, у которых возникло желание получить гражданство России, растет с каждым днем. И для этого мы открываем дополнительные пункты. В ближайшее время еще и в Ленинском районе откроется подобный пункт, сказал министр МВД ЛНР Игорь Корнет.

ИСТОЧНИК KP.RU