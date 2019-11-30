2019-11-30T11:57:34+03:00
Общество

Осенняя хандра: Печалься на здоровье, но не отравляй жизнь другим

Донецкий психолог Виктор Смирненко – о том, как справиться с серым настроением
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Ветры в Донецке сменились туманами и дождями. Готовишься выйти на работу, а там глубокий сумрак, вернуться с нее – тоже мрак. А добавьте еще и поездку в наших раздолбанных маршрутках- и плюс к депрессии прилагается.

- Я бы не говорил о повальной осенней депрессии, - спорит со мной к.м.н., донецкий психолог, гештальт – терапевт Виктор Смирненко. – Печалиться иногда можно и нужно. Самый лучший андидепрессант – обнимите любимого человека, простите ему все «незачеты» по дому, карьере. Займитесь спортом, дыхание очень важно. Йога и танцы – то, что нужно этой осенью! И даже в туман и дождь нужно проветривать помещения, выкладывать на стол апельсины, хурму. Это простые советы, но когда за окном серость, а ты заходишь в кухню и там «оранжевое лето» - сразу становится легче.

- А как помочь тому, кто впал в депрессию?

- Печальтесь, но не отравляйте жизнь другим! Иногда я злюсь на всех. Дня два. А потом стыдно – ведь я люблю своих сотрудников, это моя команда! Когда настигает печаль, лежу на диване, читаю умные книги. Осень – задумчивое время, воспользуйтесь туманом, чтобы погрустить и не отравляйте жизнь другим своим плохим настроением. Мне нравиться грустить осенью, а не натягивать «американскую улыбку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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