В Золотом снова зафиксирован бой между украинскими националистами и ВСУ

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-30T12:43:33+03:00

Радикалы не согласны с решением о разведении сил и средств

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В Донбассе продолжаются боестолкновения между украинскими националистическими организациями и регулярными войсками. Очередной бой произошел в районе города Золотое, где недавно прошло разведение сил и средств. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Очередное боестолкновение было зафиксировано ночью 28 ноября в районе Золотого, - сообщили в Народной милиции.

В оборонном ведомстве отметили, что перестрелка была между радикалами и солдатами 72-й бригады вооруженных формирований Украины.

- Так называемый дружественный огонь велся с применением гранатометов и стрелкового оружия, - рассказали в НМ Луганской Народной Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU