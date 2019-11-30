В Золотом снова зафиксирован бой между украинскими националистами и ВСУ
В Донбассе продолжаются боестолкновения между украинскими националистическими организациями и регулярными войсками. Очередной бой произошел в районе города Золотое, где недавно прошло разведение сил и средств. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
- Очередное боестолкновение было зафиксировано ночью 28 ноября в районе Золотого, - сообщили в Народной милиции.
В оборонном ведомстве отметили, что перестрелка была между радикалами и солдатами 72-й бригады вооруженных формирований Украины.
- Так называемый дружественный огонь велся с применением гранатометов и стрелкового оружия, - рассказали в НМ Луганской Народной Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU